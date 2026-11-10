NBA／國王菜鳥被看好成為下一個艾佛森？ 前球星提議比照唐西奇建隊

NBA新賽季開打不到1個月，沙加緬度國王雖然戰績不如預期，但陣中19歲超級新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）卻打出驚人表現，不僅迅速成為球隊進攻核心，更被視為年度最佳新秀的熱門人選。

對此，前明星後衛提格（Jeff Teague）也對於這位小伙子給予極高評價，認為艾卡夫身上有著傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的影子，甚至預言他未來2、3年內就有機會躋身聯盟前三大控衛。

提格近日在《520 in the Morning》節目中談到艾卡夫的表現，對這名年輕後衛的進攻天賦讚不絕口，更建議國王球團應該將他視為未來建隊基石，全面調整陣容配置。

「我覺得他真的很厲害。我認為到了明年或第3年，他就會成為聯盟前3名的控球後衛。」提格表示。

「我早就告訴過你們，他會拿下年度最佳新秀。國王應該像當年圍繞艾佛森打造球隊一樣，以他為核心建隊，找來一大群防守型球員，打造出類似唐西奇的護衛陣容。」

過去唐西奇效力獨行俠期間，球隊便曾圍繞他的持球進攻與組織能力，搭配大量具備防守悍將和射手群，藉此發揮他的進攻影響力。

在提格眼中，艾卡夫同樣具有強大的個人得分能力與持球創造機會的天賦，因此國王不應只是要求他適應現有陣容，而是應該思考如何找到適合他的隊友，讓他成為球隊長期發展的重要核心。

艾卡夫是國王在2026年選秀會以首輪第7順位選進的球員，過去就讀阿肯色大學，進入聯盟後立即獲得先發位置，並迅速展現超齡的進攻能力。

本季開打至今，艾卡夫出賽10場，平均上場37.1分鐘，甚至高居全聯盟之冠，顯示國王教練團對他的高度倚重。

艾卡夫至今場均攻下25.9分、7.4助攻、3.8籃板，不僅是本屆新秀得分王，助攻數同樣領先所有菜鳥球員，展現兼具得分與組織能力的全能身手。

數據顯示，艾卡夫生涯前10場比賽已經累積259分、74助攻，成為自1960-61年賽季的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）以來，首位在生涯前10戰拿到至少250分、70助攻的球員。

此外，艾卡夫更是成為詹姆斯（LeBron James）之後，聯盟史上唯二能在20歲以下，多次達成單場至少30分、10助攻的球員，

艾卡夫目前投籃命中率41.3%，三分球命中率31.9%，罰球命中率則為84.8%，得分產量雖驚人，但進攻效率仍有改善空間，但如何提升出手選擇與投籃穩定性，仍是他接下來需要學習的重要課題。