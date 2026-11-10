快訊

釋出790萬筆！雙十一前夕爆資安漏洞 駭客暗網兜售寶雅、無印良品等訂單資料

東京一日遊被放鳥！台旅客白等 Klook道歉：全額退費再賠5600元

外資買賣超冠軍竟都是「這類 ETF」 00403A獲買超9.7萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／國王菜鳥被看好成為下一個艾佛森？ 前球星提議比照唐西奇建隊

聯合新聞網／ 綜合報導
國王19歲新秀艾卡夫開季展現強大進攻火力。 路透
國王19歲新秀艾卡夫開季展現強大進攻火力。 路透

NBA新賽季開打不到1個月，沙加緬度國王雖然戰績不如預期，但陣中19歲超級新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）卻打出驚人表現，不僅迅速成為球隊進攻核心，更被視為年度最佳新秀的熱門人選。

對此，前明星後衛提格（Jeff Teague）也對於這位小伙子給予極高評價，認為艾卡夫身上有著傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的影子，甚至預言他未來2、3年內就有機會躋身聯盟前三大控衛。

提格近日在《520 in the Morning》節目中談到艾卡夫的表現，對這名年輕後衛的進攻天賦讚不絕口，更建議國王球團應該將他視為未來建隊基石，全面調整陣容配置。

「我覺得他真的很厲害。我認為到了明年或第3年，他就會成為聯盟前3名的控球後衛。」提格表示。

「我早就告訴過你們，他會拿下年度最佳新秀。國王應該像當年圍繞艾佛森打造球隊一樣，以他為核心建隊，找來一大群防守型球員，打造出類似唐西奇的護衛陣容。」

過去唐西奇效力獨行俠期間，球隊便曾圍繞他的持球進攻與組織能力，搭配大量具備防守悍將和射手群，藉此發揮他的進攻影響力。

在提格眼中，艾卡夫同樣具有強大的個人得分能力與持球創造機會的天賦，因此國王不應只是要求他適應現有陣容，而是應該思考如何找到適合他的隊友，讓他成為球隊長期發展的重要核心。

艾卡夫是國王在2026年選秀會以首輪第7順位選進的球員，過去就讀阿肯色大學，進入聯盟後立即獲得先發位置，並迅速展現超齡的進攻能力。

本季開打至今，艾卡夫出賽10場，平均上場37.1分鐘，甚至高居全聯盟之冠，顯示國王教練團對他的高度倚重。

艾卡夫至今場均攻下25.9分、7.4助攻、3.8籃板，不僅是本屆新秀得分王，助攻數同樣領先所有菜鳥球員，展現兼具得分與組織能力的全能身手。

數據顯示，艾卡夫生涯前10場比賽已經累積259分、74助攻，成為自1960-61年賽季的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）以來，首位在生涯前10戰拿到至少250分、70助攻的球員。

此外，艾卡夫更是成為詹姆斯（LeBron James）之後，聯盟史上唯二能在20歲以下，多次達成單場至少30分、10助攻的球員，

艾卡夫目前投籃命中率41.3%，三分球命中率31.9%，罰球命中率則為84.8%，得分產量雖驚人，但進攻效率仍有改善空間，但如何提升出手選擇與投籃穩定性，仍是他接下來需要學習的重要課題。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／勇士重現奪冠吉兆！8連勝寫歷史 柯爾時代神奇定律再現

勇士今天在主場以138比87狂勝鵜鶘51分，強勢收下8連勝，不僅成為NBA史上首支開季吞下3連敗後，隨即豪取8連勝的球隊，更完成睽違10年的連續6個主場全勝壯舉。值得一提的是，勇士上一次在例行賽拿下8連勝，正是2021-22年賽季最終奪冠的那一年，也讓灣區球迷再次燃起爭冠希望。

NBA／勇士創史上首見紀錄 「一日教練」 巴特勒下戰術：球給柯瑞

勇士隊今天以138：87痛宰鵜鶘隊，成為史上首支開季3連敗後8連勝的球隊。巴特勒（Jimmy Butler）今天化身「一日教練」，下達「球給柯瑞」戰術，讓球迷們笑翻。

NBA／賽後與倫德伯格交換球衣！波爾：願意重返勇士

前勇士隊後衛波爾（Jordan Poole）本季在鵜鶘隊上場時間有限，今天回到勇士主場打球，上場時間34分鐘創本季新高，但只拿7分。波爾賽後與勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）交換球衣，他受訪時也談到回勇士打球的可能性。

NBA／「暖男」只會惦記隊友！唐西奇賽後搶球 替菜鳥留下珍貴回憶

湖人今日在唐西奇（Luka Doncic）狂轟32分、8籃板、10助攻的帶領下，最終以124：114收下6連勝。然而，比賽結束後，唐西奇第一時間卻將比賽用球收進手中，看似是為了紀念自己繳出的亮眼數據，卻是替首度在NBA得分的菜鳥卡爾（Cameron Carr）留下珍貴回憶。

NBA／勇士8連勝仍難爭冠？ 前最佳第六人不看好：4、5個月後再說

金州勇士在柯瑞（Stephen Curry）帶領下，搭配年輕小將的強勢發揮，迅速擺脫開季3連敗低潮，打出超乎預期的8連勝氣勢，重新躋身西區前段班。

NBA／國王菜鳥被看好成為下一個艾佛森？ 前球星提議比照唐西奇建隊

NBA新賽季開打不到1個月，沙加緬度國王雖然戰績不如預期，但陣中19歲超級新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）卻打出驚人表現，不僅迅速成為球隊進攻核心，更被視為年度最佳新秀的熱門人選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。