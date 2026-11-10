NBA／勇士8連勝仍難爭冠？ 前最佳第六人不看好：4、5個月後再說

金州勇士在柯瑞（Stephen Curry）帶領下，搭配年輕小將的強勢發揮，迅速擺脫開季3連敗低潮，打出超乎預期的8連勝氣勢，重新躋身西區前段班。

然而，曾3度榮獲年度最佳第六人的退役球星威廉斯（Lou Williams）卻對勇士的爭冠前景抱持保留態度，他認為球隊雖然展現競爭力，但與其他強權勁旅相比，仍存在陣容深度、健康及體能等問題。

勇士本季開打前，由於核心陣容年齡偏高，加上板凳深度受到質疑，同時折損巴特勒（Jimmy Butler）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）兩大戰將，外界普遍不看好他們能在競爭激烈的西區脫穎而出。特別是開季接連敗給湖人、灰熊及太陽，更讓球隊前景蒙上陰影。

不過，勇士隨後強勢反彈，殺出一波8連勝，寫下球隊自2021-22年奪冠賽季以來的最佳表現，也讓外界開始討論這支昔日王朝球隊是否具備再次挑戰總冠軍的實力。

曾在NBA征戰17個賽季的威廉斯，近日參加《Run It Back》節目時，對勇士的奪冠機會提出不同看法。

「以勇士目前的戰績來說，這確實是一個令人振奮的故事。」威廉斯表示，「但聯盟還有其他頂尖球隊，他們更加年輕、陣容更有深度，而且近年累積了更多經驗，這些都是勇士接下來必須面對的挑戰。」

威廉斯坦言，勇士並非完全沒有爭冠機會，只是想在漫長賽季維持競爭力，球星健康將成為最大關鍵。

「他們和其他球隊一樣，都可能在季後賽打出一波好成績，但前提是主力球員必須保持健康。」

「現在還有太多問題需要解答。他們確實很有競爭力，也處在不錯的位置，所以機會仍然存在。但我不知道再過4、5個月之後，這個目標究竟還有多大的實現可能性。」威廉斯說。

其中一大關鍵莫過於現年38歲的柯瑞，他開季至今出賽了9場，

本季前10場比賽出賽8場，平均攻下30.6分4.3助攻4.1籃板，投籃命中率50.3%，三分球命中率45.7%，罰球命中率更高達98.7%，進攻效率和整體狀態都十分驚人。不過，威廉斯的疑慮也正來自於此。

柯瑞雖然在生涯第18個賽季依舊維持頂尖表現，但能否在38歲的年紀持續承擔高強度進攻責任，並且健康迎接季後賽，仍有待觀察。

此外，巴特勒未來傷癒復出後，能否找回原有的攻守影響力，同樣攸關勇士的爭冠上限。