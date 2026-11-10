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NBA／熱火士官長點名阿德巴約「別把自己當安比德」 韋德提出最大問題

聯合新聞網／ 綜合報導
阿德巴約(右)和字母哥的雙塔效應並未顯現。 路透
阿德巴約(右)和字母哥的雙塔效應並未顯現。 路透

熱火本季重磅迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），原本期待他與阿德巴約（Bam Adebayo）組成攻守兼備的禁區雙塔，沒想到球隊開季僅繳出4勝6敗，兩大球星始終未能建立理想默契。

對此，熱火傳奇老將海斯倫（Udonis Haslem）直言，阿德巴約必須認清自己的打球方式，不能將自己與安比德（Joel Embiid）相提並論；另一位隊史名將韋德（Dwyane Wade）則認為，熱火應該重新調整阿德巴約的進攻定位。

海斯倫近日在《Time Out with Dwyane Wade》節目中，對昔日隊友阿德巴約提出直接的建議，強調他必須依靠積極性與拚勁，才能真正發揮明星球員的價值。

「你是一名靠努力與能量打球、同時擁有全明星天賦的球員，但你不是安比德。」海斯倫表示。

「安比德就算只有一條健康的膝蓋，也能上場攻下30分。但你每個晚上都必須拿出十足的拚勁，才有機會得到30分。這就是你的球風，而這並沒有什麼不好。」

海斯倫認為，安比德能透過低位單打、面框進攻、中距離跳投及製造犯規等方式自主創造得分機會，即使身體狀況不理想，仍具備穩定得分能力。

相較之下，阿德巴約更仰賴積極跑動、掩護後切入、快攻及籃下終結等方式創造機會。雖然他也擁有中距離投射能力，但真正的影響力來自攻守兩端持續投入。

韋德也認同海斯倫的看法，直言：「你必須知道自己是誰，以及當初是靠什麼走到今天這個位置。」

韋德和海斯倫分別點出熱火目前戰績低迷的問題。 美聯社
韋德和海斯倫分別點出熱火目前戰績低迷的問題。 美聯社

除了比賽態度，韋德也認為熱火教練團應該重新思考阿德巴約的輪替安排，特別是在安戴托昆波下場休息時，讓他成為第二陣容的主要進攻核心，而非只是配合其他替補球員。

「你不能跟一群綠葉球員在場上時，自己也變成配角。」韋德強調。

這項建議反映出熱火目前的進攻困境。安戴托昆波擅長持球切入與攻擊禁區，阿德巴約同樣需要在油漆區附近發揮，兩人的進攻活動範圍有所重疊，導致對手能集中防守禁區，壓縮熱火的進攻空間。

阿德巴約也因投籃命中率下滑受到批評，甚至被視為球隊戰績不佳的主要原因。不過，他日前公開反駁外界將自己當成代罪羔羊，強調熱火的問題並非只出在個人表現。

值得注意的是，阿德巴約在回應批評後，進攻數據已有所改善，期間更曾面對洛杉磯快艇攻下本季新高35分，證明自己仍有足夠的得分能力。

然而，熱火的麻煩不只出現在進攻端。球隊本季平均每場失掉121.1分，防守效率約116.8，外圍防守頻繁出現漏洞，讓對手輕易突破第一道防線，迫使禁區球員不斷補防，也影響整體防守輪轉。

對阿德巴約而言，除了重新建立進攻侵略性，如何帶領隊友改善防守溝通，同樣是身為球隊隊長的重要責任。

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