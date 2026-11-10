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NBA／勇士重現奪冠吉兆！8連勝寫歷史 柯爾時代神奇定律再現

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士成為NBA史上首支開季吞下3連敗後，隨即豪取8連勝的球隊。 美聯社
勇士成為NBA史上首支開季吞下3連敗後，隨即豪取8連勝的球隊。 美聯社

勇士今天在主場以138比87狂勝鵜鶘51分，強勢收下8連勝，不僅成為NBA史上首支開季吞下3連敗後，隨即豪取8連勝的球隊，更完成睽違10年的連續6個主場全勝壯舉。值得一提的是，勇士上一次在例行賽拿下8連勝，正是2021-22年賽季最終奪冠的那一年，也讓灣區球迷再次燃起爭冠希望。

勇士這波主場6連勝，是自2016年3月6日至16日以來，首次在滿場觀眾見證下完成同樣成就。當年柯瑞（Stephen Curry）才剛滿28歲，勇士仍以奧克蘭甲骨文球館為主場，最終寫下例行賽73勝9敗的歷史紀錄。雖然勇士曾在2020-21年賽季完成6場主場全勝，但當時受到新冠疫情影響，無法與這次滿場球迷見證的盛況相比。

更令人振奮的是，這已經是柯爾（Steve Kerr）執教勇士以來，第7個單季至少打出8連勝的賽季。前6次分別出現在2014-15、2015-16、2016-17、2017-18、2018-19及2021-22年賽季，其中勇士4度奪冠，另外2季也都闖進總冠軍賽。

勇士這波連勝不僅具有歷史意義，特別是在巴特勒（Jimmy Butler）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都缺陣的情況下所打出來的成績，包括陣中新成員倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、貝西（Charles Bassey）、尼恩（Georges Niang）、威廉斯（Brandon Williams）等都扮演重要角色，充分發揮團隊戰力。

「我們現在更加團結。」倫德伯格坦言，球季初期除了柯瑞和格林（Draymond Green），其他球員仍在摸索各自角色，如今大家逐漸建立信任，也開始打出更有活力的團隊籃球。

柯爾則強調，勇士的成功並非偶然，「如果想成為真正優秀的球隊，就必須守住主場。我很喜歡球員展現的韌性，希望這裡整個賽季都能成為對手難以攻克的地方。」

氣勢如虹的勇士接下來將展開客場5連戰之旅，首站就要挑戰實力強大的火箭。由於這趟客場對手中，只有1支球隊勝率低於5成，勢必成為檢視勇士8連勝含金量的重要考驗。

「這不是魔法，我們有自己的贏球方程式，並努力讓球員每晚都達到那個標準。這趟客場之旅對我們來說將是一次很好的考驗，讓我們看看我們能做到什麼程度。」柯爾表示。

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