NBA／放話撕掉喬丹海報！勇士新秀：柯瑞是真正的GOAT

勇士隊新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）今年6月選秀時，自曝曾討厭柯瑞（Stephen Curry），如今兩人才當了幾個月的隊友，倫德伯格就正式宣布柯瑞是他的史上最偉大球員（GOAT）。

倫德伯格最近在直播與球迷互動時，指著房間裡的喬丹（Michael Jordan）海報說：「你們有看到那邊的GOAT嗎？各位，我會把那張海報換成柯瑞的，大家不用擔心！」

倫德伯格接著強調：「他才是我心目中真正的GOAT，我最崇拜的王者，我的唯一！」

值得一提的是，今天勇士以138：87擊敗鵜鶘隊，柯瑞生涯總得分達到26796分，超越國王球星德羅展（DeMar DeRozan），登上NBA歷史總得分榜第16位。