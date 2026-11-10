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NBA／勇士創史上首見紀錄 「一日教練」 巴特勒下戰術：球給柯瑞
勇士隊今天以138：87痛宰鵜鶘隊，成為史上首支開季3連敗後8連勝的球隊。巴特勒（Jimmy Butler）今天化身「一日教練」，下達「球給柯瑞」戰術，讓球迷們笑翻。
勇士本季缺少巴特勒、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和穆迪（Moses Moody），開季接連敗給湖人、灰熊和太陽，讓外界對他們的前景感到擔憂。不過倫德伯格（Yaxel Lendeborg）超乎預期的好表現、當家球星柯瑞（Stephen Curry）的回春以及優異的團隊防守，讓他們拉出一波8連勝，成為NBA史上首支開季3連敗後取得8連勝的球隊。
巴特勒今天穿上勇士教練團制服，拿起戰術板，上面寫傳給柯瑞（PASS TO STEPH），再搭配招牌笑臉。
勇士新秀倫德伯格賽後笑談巴特勒客串教練，「我不喜歡他的建議，我當時真的不太喜歡，而且他穿那套教練服，看起來真的超奇怪！我今天才發現，原來教練團穿的衣服都是一樣的。」
倫德伯格還虧巴特勒，「他原本說今晚一定會吃到1次技術犯規，結果根本沒有。這點我要好好吐槽他。」
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）透露，比賽開始前約5分鐘，巴特勒向助教羅賓森（Khalid Robinson）提議，改天讓他穿教練服，體驗當教練的感覺，沒想到巴特勒竟然今天就這麼做。
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