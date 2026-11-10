NBA／9年間暴增91.5倍！布萊恩8號實戰球衣拍出6000萬天價 創歷史紀錄

已故湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）雖然離世多年，但他在全球籃球迷心中的地位依然難以撼動，相關紀念收藏品更持續在拍賣市場創下驚人價格。

近日一件布萊恩在2003-04年賽季穿過的湖人8號親筆簽名球衣，最終以183萬美元（約新台幣6000萬）成交，不僅寫下特殊歷史紀錄，也再次展現這名傳奇巨星的影響力。

根據《The Realest Auction》公布的資訊，這件布萊恩親筆簽名的8號實戰球衣，於2026年11月9日正式完成拍賣，最終成交價達到183萬美元，創下布萊恩非新人球季8號實戰球衣在公開拍賣市場的最高成交紀錄。

此外，這件球衣也躋身布萊恩NBA生涯所有公開拍賣實戰球衣的歷史成交價前5名，成為籃球收藏市場最具代表性的珍品之一。

這件球衣之所以受到收藏家高度關注，除了布萊恩的傳奇地位，更重要的是它所承載的歷史意義。

根據相關紀錄，布萊恩曾在2003-04年賽季17場正式比賽穿著這件球衣，其中包括湖人2004年季後賽先後淘汰火箭、馬刺與灰狼的3場西區系列賽晉級戰。

值得一提的是，布萊恩在該年季後賽穿著這件球衣出賽的8場比賽中，全部取得勝利；此外，這件球衣還附有NBA總冠軍賽臂章，也是目前公開拍賣紀錄中，唯一一件帶有總冠軍賽臂章、且並非來自布萊恩新人球季的8號實戰球衣，進一步提升其稀有程度。

不過，最令人驚訝的還是這件球衣過去的成交價格。

湖人球團早在2017年12月就將這件8號實戰球衣出售，當時還搭配另一件由球隊提供、附有布萊恩親筆簽名的24號球衣，2件收藏品以總價2萬美元售出。

如今光是當年的8號球衣，就以183萬美元成交，價格相當於2017年整組收藏品售價的91.5倍，凸顯布萊恩紀念品近年在收藏市場的驚人價值。

值得注意的是，負責這次拍賣的《The Realest》，先前也曾以205萬美元（約新台幣6740萬）的價格，拍出日本棒球巨星大谷翔平代表洛杉磯道奇在日本進行大聯盟賽事時穿過的實戰球衣，在運動收藏品市場創下亮眼成績。