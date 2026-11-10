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NBA／「暖男」只會惦記隊友！唐西奇賽後搶球 替菜鳥留下珍貴回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人唐西奇第一時間將比賽用球收進手中，替首度在NBA得分的菜鳥卡爾留下珍貴回憶。 法新社
湖人唐西奇第一時間將比賽用球收進手中，替首度在NBA得分的菜鳥卡爾留下珍貴回憶。 法新社

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湖人今日在唐西奇Luka Doncic）狂轟32分、8籃板、10助攻的帶領下，最終以124：114收下6連勝。然而，比賽結束後，唐西奇第一時間卻將比賽用球收進手中，看似是為了紀念自己繳出的亮眼數據，卻是替首度在NBA得分的菜鳥卡爾（Cameron Carr）留下珍貴回憶。

此役湖人因里夫斯（Austin Reaves）與葛萊姆斯（Quentin Grimes）缺陣，讓許多球員獲得更多上場機會，其中今年選秀首輪第24順位加盟的卡爾，便把握機會迎來NBA生涯首度得分。

這次值得紀念的進球發生在首節剩下1分41秒，唐西奇成功抄截老鷹球員的傳球後，隨即發動快攻，並將球送給前方跟進的卡爾，後者毫不猶豫地雙手爆扣得手，不僅替湖人將比分擴大至26：22，更正式寫下個人在NBA生涯的第一筆得分紀錄。

「很顯然，你一定會想記住自己投進的第一球，也會想拿到那顆球，永遠記住這個時刻，所以對我來說，拿到那顆球非常重要。」唐西奇賽後解釋。

除了替年輕隊友保留珍貴紀念，唐西奇也對卡爾的表現給予肯定，「他表現得很好，真的非常好。要在比賽中獲得上場機會，然後真正投入比賽並不容易，所以他做得很棒，只需要繼續保持下去。」

此役卡爾總計出賽7分鐘，繳出2分、3籃板；至於唐西奇除了攻下32分、8籃板、10助攻，也有5次抄截，帶領湖人以10分差擊敗老鷹。

NBA 唐西奇 湖人 Luka Doncic 里夫斯

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