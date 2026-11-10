NBA／「嘴綠」格林要被交易？傳勇士聽取各隊報價 國王成潛在下家

儘管勇士本季打出8連勝的亮眼開局，然而根據美媒報導，勇士卻有意聽取各隊對格林（Draymond Green）的交易報價，國王則被點名為潛在下家，甚至可能涉及明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

根據《Heavy Sports》報導，援引《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）的相關消息，勇士在季中交易截止日前，可能願意聽取其他球隊對格林的報價，格林本人也明白，自己並非完全不可能被交易。

報導進一步指出，國王可能是值得關注的潛在買家之一，除了格林與國王總管佩瑞（Scott Perry）關係良好，陣中還有備受期待的菜鳥後衛阿庫夫（Darius Acuff Jr.），若能引進擁有4枚冠軍戒指的格林，或許有助於年輕球員成長。

不過，想要促成交易並非容易，這筆潛在交易最大的阻礙，恐怕還是情感層面。格林自2012年進入NBA以來，職業生涯始終效力勇士，更與柯瑞、已離隊的湯普森（Klay Thompson）共同建立4冠王朝，成為球隊不可或缺的精神領袖。

另一方面，隨著柯瑞逐漸邁入生涯後期，勇士也必須思考如何把握最後爭冠窗口，格林雖然仍具備防守價值，但進攻端已不如過往，球團該延續冠軍情誼，還是補強選擇交易功臣，將是總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與總教練柯爾（Steve Kerr）必須面對的難題。

過去勇士送走湯普森時，就曾讓不少灣區球迷感到不捨，如今若連格林也離開，意味著昔日冠軍三巨頭僅剩柯瑞留隊。