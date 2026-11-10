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NBA／賽後與倫德伯格交換球衣！波爾：願意重返勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士新秀倫德伯格（左）和鵜鶘後衛波爾（右）交換球衣。圖／擷取自勇士官方X
勇士新秀倫德伯格（左）和鵜鶘後衛波爾（右）交換球衣。圖／擷取自勇士官方X

本場賽事

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勇士隊後衛波爾Jordan Poole）本季在鵜鶘隊上場時間有限，今天回到勇士主場打球，上場時間34分鐘創本季新高，但只拿7分。波爾賽後與勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）交換球衣，他受訪時也談到回勇士打球的可能性。

今天賽前波爾已連6場坐板凳，鵜鶘本場讓威廉森（Zion Williamson）和墨菲（Trey Murphy III）輪休，波爾替補上陣，總共上場34分鐘只拿7分，最終遭勇士以138：87痛宰，創下鵜鶘隊史最大分差落敗紀錄。

賽前熱身時波爾有和勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）開心互動，賽後波爾也和同為密西根大學的倫德伯格交換球衣，與「揮拳事件」主角格林（Draymond Green）依然零互動。

倫德伯格受訪時難掩見到學長的心情：「這真的很棒！從我來這裡開始，甚至在那之前，我就一直很想認識他，他是一名非常出色的球員。能有這樣的機會，真的讓我非常開心。希望之後還能拿到一件他的親筆簽名球衣，這樣就能把它加入自己的收藏『密西根大學球員球衣系列』。」

波爾賽後受訪時，罕見談到自己對勇士的感情，當媒體詢問若未來有機會，是否願意重返勇士，波爾毫不猶豫地回答：「願意。」波爾強調：「這裡真的有一種家的感覺，懂嗎？當你開車前往那座該死的球館，不管是經過海灣大橋，還是從其他地方過來，一切都讓人感覺非常自然、非常熟悉。」

波爾進一步表示，「我現在的打球風格，其實非常適合這裡的打法，我的球風根本沒變，唯一不同的是，我現在所處的戰術體系。」談到過去與勇士奪冠的經歷，波爾說：「我們曾一起拿下冠軍，證明我們的合作方式行得通。」

波爾最後再次明確表達願意重返勇士，「絕對願意，今年是我這份合約的最後一年，球季結束後我就會成為自由球員。你永遠不知道未來會發生什麼事。」

勇士 波爾 Jordan Poole Yaxel Lendeborg 鵜鶘

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