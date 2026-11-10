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NBA／老鷹球迷被唐西奇戳痛處？ 一句「你們本可擁有我」引爆場邊互嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇在比賽中與亞特蘭大球迷「言語交鋒」。 法新社
唐西奇在比賽中與亞特蘭大球迷「言語交鋒」。 法新社

本場賽事

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唐西奇（Luka Doncic）在作客亞特蘭大的比賽中再度繳出驚人的全能數據，豪取32分10助攻8籃板5抄截2阻攻，帶領湖人奪下6連勝，更成為全聯盟第一支拿到10勝的球隊。

不過，在這場比賽的過程中，唐西奇與場邊老鷹球迷的一段垃圾話交鋒，意外成為外界關注焦點，他更直接提醒亞特蘭大球迷，當年老鷹原本是有機會留下他。

根據《The California Post》報導，唐西奇在比賽過程中與坐在場邊的老鷹球迷互相叫陣，雙方一來一往，話題甚至延伸到他當年被選中後隨即遭到交易的往事。

唐西奇當時先是向老鷹球迷喊話：「你們一定很希望當年能擁有我吧？你們一定很希望，對不對？」其中一名球迷隨即回應：「我們當年確實擁有過你。」

不過，另一名球迷顯然不認同唐西奇的說法，立刻反擊：「才沒有，我從來就不想要你。」

有趣的是，現場也有球迷坦白承認，自己確實希望老鷹當年能把唐西奇留下來。「我希望當年有留下你，我真的這麼想。」該名球迷說道。

聽到不同球迷的回應後，唐西奇仍不忘繼續調侃對方，強調：「你們知道的，當年你們本來就可以擁有我。」這番話也獲得另一名老鷹球迷認同，直接表示：「他說得沒錯。」

唐西奇與老鷹球迷之間的這番垃圾話，正是源自2018年選秀會的一筆重大交易。

當年老鷹握有首輪第3順位探花選秀權，並且選中了來自斯洛維尼亞的天才金童唐西奇，但球團隨即與獨行俠達成交易，將唐西奇的簽約權送往達拉斯，換回首輪第5順位的楊恩（Trae Young）簽約權，以及一枚受到保護的2019年首輪選秀權。

這筆交易也讓唐西奇與楊恩的職業生涯從一開始就被外界拿來比較，成為2018年選秀梯次最受關注的話題之一。

如今時隔8年，唐西奇已經從獨行俠轉戰湖人，楊恩更是在上季季中被送到華盛頓，兩人如今都已不在原本效力的球隊。

儘管部分老鷹球迷不願承認錯失唐西奇是件憾事，但從現場有人坦言希望當年留下他的反應來看，這筆選秀交易至今顯然仍是亞特蘭大球迷難以迴避的話題。

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