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NBA／「運球教科書」開課了！獨行俠厄文後撤三分晃飛烏布瑞

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠「運球教科書」厄文，不僅晃飛烏布瑞，更穩穩命中外線。 美聯社
獨行俠「運球教科書」厄文，不僅晃飛烏布瑞，更穩穩命中外線。 美聯社

本場賽事

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獨行俠「運球教科書厄文Kyrie Irving）今日幫溜馬上課，面對烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）貼身防守，厄文展現華麗運球與節奏變換，搭配犀利後撤三分，不僅成功晃飛烏布瑞，更穩穩命中外線，成為此役令人印象深刻的進攻畫面。

這次精彩單打發生在第二節剩下9分08秒，當時獨行俠以32：37落後，厄文持球面對烏布瑞，先透過運球牽制對手重心，隨後迅速後撤拉開距離，直接拔起投進三分球，將比分追至35：37。

值得一提的是，厄文此役迎來本季首次背靠背出賽，仍繳出相當出色的表現，全場18投11中，三分球10投7中，狂轟35分、4助攻，正負值高達+29。搭配佛雷格（Cooper Flagg）攻下43分，獨行俠最終以125：122逆轉擊敗溜馬，拿下本季第7勝。

NBA 厄文 獨行俠 Kyrie Irving 溜馬 教科書 Cooper Flagg

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