NBA／哈登重現招牌「監視器防守」 騎士主帥痛批態度

騎士隊本季狀態不穩，今天與戰力較差的黃蜂隊交手，以112：124爆冷輸球。騎士球星哈登（James Harden）重現招牌「監視器防守」，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也批評球員的態度。

黃蜂主將米勒（Brandon Miller）和克努佩爾（Kon Knueppel）都因傷缺陣，結果黃蜂第二節和第三節加起來狂轟78分，三節打完就領先27分。騎士板凳陣容末節一度將分差縮小至個位數，最終仍以12分之差吞敗。

哈登在第三節上演經典的「監視器防守」，先是搶籃板不積極搶輸人，再來是停在原地發呆不防守，讓對手出現空檔，球彈框而出後黃蜂艾倫（Grayson Allen）搶下進攻籃板衝擊禁區，哈登右手推出去吞防守犯規。

哈登的防守態度遭網友們嘲諷，總教練亞特金森賽後批評先發球員的態度，「我想先從正面的部分談起，那就是最後上場的那批球員。他們展現比賽應有的活力、熱情與強硬態度。那批球員和我們主力陣容展現出來的活力，形成非常鮮明的對比。正好反映兩組球員比賽投入的差距。」