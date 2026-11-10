NBA／終身禁賽險走絕路！前暴龍中鋒試圖「舉槍自盡」：我曾不想活了...

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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前暴龍中鋒波特（Jontay Porter）2024年因涉及操縱球員個人數據投注、洩漏內部資訊及違規下注，遭NBA處以終身禁賽。波特近日接受《紐約客》專訪時，也坦承當時陷入極度低潮，甚至曾萌生輕生念頭，直到想到尚未出生的兒子，才讓他決定繼續活下去。

波特接受《紐約客》記者貝拉迪尼（Nick Berardini）專訪時，透露醜聞曝光後，不僅要面對外界猛烈批評，更擔心妻子因此離開自己，甚至有過傷害自己的念頭。

「我去靶場練槍幾次，只是為了發洩一下。有一次，我甚至覺得我妻子都不知道這件事，我把槍舉到頭上，我當時就哭了，我說，我再也受不了了，我受不了了。」

不過，信仰以及當時尚未出生的兒子，最終成為他重新思考人生的關鍵。波特坦言，當時腦中不斷浮現妻子腹中孩子的身影，讓他意識到自己還有不能放棄的理由。

「我以為我妻子要離開我了。我不想活了。現在唯一讓我留在人世間的，我想，就是我對上帝的信仰和我未出生的兒子。我當時想，我必須見到他。不，我不能在沒見到他之前離開這個世界。」

除了揭露過去的心理狀態，波特也在專訪中坦承，自己對賭博的沉迷程度遠超外界想像。根據他的估計，從股票當沖、線上賭場到體育博彩，生涯累計投注金額至少高達5億美元，也曾抵押房產籌措資金，還因龐大債務陷入困境，最終牽涉操縱比賽數據的違法行為。

《紐約客》指出，波特在涉賭案遭調查後，已對相關電信詐欺案件認罪，如今他坦承自己自遭逮捕前便未再下注，並定期接受賭博成癮治療，但仍不認為已完全擺脫誘惑。

所幸，在家庭關係方面，波特逐漸重新找回生活重心。原先一度考慮離婚的妻子最終留下，兩人如今已育有兩名兒子，而他與哥哥小波特（Michael Porter Jr.）的關係也逐漸修復，也坦言仍為當年的選擇感到後悔，但不後悔醜聞遭到揭發，因為這讓他有機會正視自己的賭博問題，重新開始生活。

籃球方面，波特雖然無緣重返NBA，但仍透過加盟美國籃球聯盟（USBL）的西雅圖超級鷹，重新獲得延續球員生涯的機會。

現年26歲的波特，是現效力籃網的明星前鋒小波特的弟弟。2019年落選後，他陸續效力灰熊、暴龍及多支發展聯盟球隊，NBA生涯合計出賽37場，場均繳出3.7分、2.7籃板及1.6助攻。