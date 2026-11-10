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NBA／勇士血洗鵜鶘51分豪取8連勝！波爾「解凍」本季命中率僅19.2%

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士主場以138：87痛宰鵜鶘，狂勝51分並豪取8連勝。 路透
勇士主場以138：87痛宰鵜鶘，狂勝51分並豪取8連勝。 路透

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勇士隊今天在主場迎戰主力輪休的鵜鶘隊，上半場就把對手徹底打爆領先29分，終場以138：87拿下勝利，豪取2022年以來首次8連勝，與灰狼和火箭隊並列西區第4。

鵜鶘昨天輸給快艇隊，今天主力前鋒威廉森（Zion Williamson）和墨菲（Trey Murphy III）都高掛免戰牌，曾效力勇士多年的鵜鶘後衛波爾（Jordan Poole）解凍，暌違6場獲得出賽機會。

勇士首節就大順風，半場打完領先29分。第三節柯瑞Stephen Curry）狂拿16分，勇士三節打完就領先47分。末節勇士最多領先51分，整節都淪為垃圾時間，鵜鶘波爾在場上也沒有太好的發揮。

勇士一哥柯瑞全場10投6中，三分球7中4，罰球9中9，拿下25分。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也砍進25分，倫德伯格（Yaxel Lendeborg）有23分7籃板進帳。

波爾出賽34分鐘，5投1中，罰球4中4，只拿7分。本季他出賽5場，平均只有6.2分，投籃命中率19.2%。

勇士 鵜鶘 Stephen Curry Jordan Poole 柯瑞

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