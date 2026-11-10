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NBA／溫班亞瑪只打25分鐘飆40分9火鍋 馬刺痛擊太陽豪取9連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪僅出賽25分鐘就狂飆40分、11籃板、9阻攻，率領馬刺豪取9連勝。 美聯社
溫班亞瑪僅出賽25分鐘就狂飆40分、11籃板、9阻攻，率領馬刺豪取9連勝。 美聯社

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溫班亞瑪（Victor Wembanyama）作客鳳凰城，僅出賽25分鐘就19投15中狂飆40分、11籃板、9火鍋，率領馬刺以122比96痛宰太陽，豪取9連勝。

根據統計，自1973-74年賽季NBA正式將阻攻列入官方數據以來，只有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、羅賓森（David Robinson）與溫班亞瑪，曾經多次在單場比賽繳出至少40分、10籃板、8阻攻的成績。如今溫班亞瑪在短短一周內兩度達成，更重要的是，過去從未有球員能僅用25分鐘就完成這項紀錄。

溫班亞瑪從比賽開局就展現強烈企圖心，上半場便攻下22分、6籃板、5阻攻，幾乎憑一己之力掌控比賽節奏，同時也利用身高與臂展封阻對手，讓太陽球員在禁區出手時承受巨大壓力。馬刺也在他的帶領下打出一波21比2的猛烈攻勢，半場結束取得61比46領先。

進入下半場後，馬刺持續擴大優勢，哈波（Dylan Harper）第三節獨拿14分，幫助馬刺在三節打完後將領先拉開至93比68，幾乎讓第四節淪為垃圾時間。溫班亞瑪後續也在場邊休息，沒有刻意瞄準火鍋大三元紀錄。

哈波此戰拿下17分5籃板4助攻，福克斯（De'Aaron Fox）15分9籃板6助攻，卡瑟爾雖只有4分，但也拿到8籃板7助攻；夏帕尼（Julian Champagnie）頂替瓦賽爾（Devin Vassell）先發獲得11分，老將巴恩斯（Harrison Barnes）也有11分進帳。

太陽此役進攻端嚴重受挫，儘管布克（Devin Booker）全場17投10中，攻下32分，依然無法帶領球隊與馬刺抗衡。除了布克之外，只有年輕中鋒馬魯亞奇（Khaman Maluach）得分達到雙位數，他獲得11分5籃板。布魯克斯、格林和布里吉斯3位主力合計31投僅8中。

太陽全場投籃命中率只有39.3%，在溫班亞瑪的防守壓迫下，無法有效攻擊籃框，籃板爭奪更以35比55落後馬刺多達20個，完全失去禁區優勢，也讓比賽早早呈現一面倒局面。

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