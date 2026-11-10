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NBA／佛雷格轟43分狂寫聯盟多項紀錄 厄文也砍35分攜手逆轉溜馬

聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格(左)和厄文(中)聯手砍下78分。 法新社
佛雷格(左)和厄文(中)聯手砍下78分。 法新社

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獨行俠儘管上半場一度陷入雙位數落後，但靠著佛雷格（Cooper Flagg）和厄文（Kyrie Irving）聯手砍下78分，在下半場發動猛烈反擊，帶領球隊在主場以125比122驚險擊退溜馬，開季戰績提升至7勝4敗。

佛雷格此役再次展現驚人的得分天賦，全場狂轟43分、11籃板、6助攻，這是他本季首度突破40分，生涯則是累積5場，成為聯盟史上未滿20歲達成最多40分場次的球員。驚人的是，佛雷格還成為聯盟史上首位未滿20歲卻能多次繳出至少40分10籃板的球員。

另一方面，過去能夠在未滿20歲時，單場繳出至少40分10籃板5助攻的球員，只有2008年的杜蘭特（Kevin Durant），如今佛雷格也成功達成這項罕見成就。同時他在20歲前已經累積7次至少35分，也是追平詹姆斯（LeBron James）所保持的歷史紀錄，累積14場破30分的比賽也僅次於詹姆斯的20次。

溜馬雖然失去當家少主哈利伯頓，但此戰展現凌厲的進攻火力，前三節繳出高達56.9%的投籃命中率，帶著3分領先優勢進入決勝期。面對如此激烈的拉鋸情況，佛雷格和厄文挺身而出，兩人在第四節合力攻下26分，幾乎壓過溜馬全部分數，也幫助球隊從落後局面轉為領先優勢。

奈史密斯（Aaron Nesmith）在最後1分鐘內投進2記三分球，幫助溜馬追到3分差；終場前4秒，華盛頓（P.J. Washington）原本有機會透過罰球擴大領先，卻連續2罰失手，讓溜馬保有最後追平機會。

托平（Obi Toppin）搶下籃板後，溜馬試圖發動最後一波進攻，但奈哈德（Andrew Nembhard）在邊線附近的傳球遭到馬丁（Caleb Martin）撥掉，無緣完成反擊。這波關鍵攻防的衝撞裁判並未響哨，也讓溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）相當憤怒。

34歲的厄文傷後首度連兩天出賽，並且繳出復出後的最佳火力表現，全場18投11中包含7記三分球，拿下35分4助攻，他也在這場比賽達成生涯1900顆三分球里程碑。華盛頓則有13分9籃板進帳。

席亞康（Pascal Siakam）獲得29分9籃板8助攻，奈史密斯18分，奈哈德12分12助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）16分；替補的托平、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、傑克森（Quenton Jackson）也都有兩位數得分。

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