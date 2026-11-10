NBA／金塊穆雷38分無力回天！杜蘭特準大三元率火箭止2連敗

近期陷入2連敗的火箭今日於主場迎戰金塊，儘管一度多達19分的領先被追成平手，所幸森根（Alperen Sengun）接連搶下關鍵進攻籃板，更透過得分及助攻帶領球隊穩住局面，搭配杜蘭特（Kevin Durant）繳出21分、12籃板、8助攻的準大三元表現，最終火箭以110：100擊敗金塊，讓狂轟38分的穆雷（Jamal Murray）做白工。

火箭首節便開啟「三分雨」攻勢，單節23投13中，包含6顆三分球，團隊有效命中率高達69.6%，反觀金塊僅24投9中，加上杜蘭特首節攻下11分，率領火箭首節以32：24取得領先。

次節火箭更是「人人有功練」，趁著約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷休息的空檔，團隊打出跨節14：0的猛烈攻勢，一舉將領先擴大至19分，上場8人皆攻下分數。金塊則直到約柯奇重新回到場上，並連續命中3球才成功止血，半場結束火箭仍以54：40領先。

易籃後，約柯奇與強森（Cameron Johnson）接連命中三分球，加上穆雷透過拋投、外線及切入上籃連續取分，甚至成功獲得加罰機會，帶領金塊將比分追至57：60；防守端團隊更接連送出3記火鍋，讓火箭陷入投籃低潮。

隨後金塊再以一波10：0攻勢，成功抹平最多19分的差距。然而，杜蘭特隨即透過罰球穩住局面，並接連助攻史密斯（Jabari Smith Jr.）完成灌籃及三分球，幫助火箭再度以69：62拉開差距，更迫使金塊發生11次失誤，自己則僅有6次，最終帶著77：68的9分領先進入末節。

末節金塊仍未放棄，尤其約柯奇休息期間，穆雷包辦球隊11分攻勢中的8分，更助攻德羅展（DeMar DeRozan）得分，並利用後仰跳投將雙方差距再度縮小至4分。

然而，關鍵時刻森根展現禁區統治力，先是補籃得手，隨後接連搶下進攻籃板，也助攻范弗利特命中三分球，甚至參與火箭接下來12分攻勢，期間個人攻下4分、3次助攻，最終成功擊敗金塊。

火箭末節在進攻籃板取得14：7的優勢，二次進攻得分更以22：11領先，成為阻止金塊逆轉的重要關鍵；全場籃板火箭也以51：39占據優勢，進攻籃板更以15：7大幅領先，團隊送出29次助攻，遠高於金塊的18次。外線方面，火箭38投14中，三分球命中率36.8%，金塊則29投僅8中，命中率27.6%。

火箭杜蘭特攻下21分、12籃板及8助攻，森根繳出20分、12籃板、8助攻及1火鍋，兩人皆差2次助攻就能完成大三元；史密斯則貢獻14分、7籃板、3助攻，范弗利特投進3顆三分球，拿下12分，伊森替補出發也有12分、5籃板、2助攻、2抄截、1火鍋，正負值高達+18。

金塊方面，穆雷火力最為兇猛，全場22投14中，三分球7投5中，狂轟38分、2籃板及2助攻；約柯奇則攻下25分、16籃板、7助攻及2火鍋，但除了雙星外其他球員表現低迷，強森僅8分、2籃板，布勞恩（Christian Braun）4分、5籃板，葛登（Aaron Gordon）更只有3分、5籃板；替補席則由德羅展貢獻7分、4籃板及2助攻。