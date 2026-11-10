NBA／傑洛姆聯手布瑟痛擊殘陣暴龍 灰熊客場全勝獨步聯盟

開季火力四射的傑洛姆（Ty Jerome）攻下全場最高27分，搭配新秀布瑟（Cameron Boozer）也有22分7籃板8助攻的全能演出，士氣高漲的灰熊再以118比102痛擊傷兵滿營的暴龍，不僅終結近期3連敗，也將開季客場戰績推進至5勝0敗，成為目前聯盟唯一客場全勝的球隊。

灰熊本季客場表現格外出色，先前已陸續擊敗勇士、國王、爵士與拓荒者，如今又成功攻陷多倫多，開季前5場客場比賽全部獲勝，同時也是最近6次作客暴龍主場取得的第5勝。

除了傑洛姆與布瑟聯手攻下49分，葛蘭特（Jerami Grant）貢獻17分，威爾斯（Jaylen Wells）拿下14分，中鋒周志豪（Zach Edey）在家鄉球迷面前繳出8分、9籃板。灰熊團隊投籃命中率高達53%，三分球34投16中也有47%的高水準。

暴龍持續受到傷兵問題困擾，先發陣容一次缺少3名主力。其中，雷納德（Kawhi Leonard）因左膝傷勢連續缺席第6場比賽，巴恩斯（Scottie Barnes）受到左側鼠蹊部傷勢影響，與右腿腿後肌受傷的奎克利（Immanuel Quickley）雙雙連續第2場缺陣。

此外，替補前鋒莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）也因病無法上場，進一步壓縮暴龍的輪替深度。

在多名主力缺陣的情況下，希德（Jamal Shead）扛起組織進攻重任，繳出20分、11助攻的雙十表現。巴瑞特（RJ Barrett）19分，巴特爾（Jamison Battle）與伯爾特（Jakob Poeltl）各拿18分。