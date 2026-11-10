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NBA／字母哥3分球命中率僅2成 主帥仍力挺：非常出色的射手
熱火當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），本季三分球命中率僅20%，罰球命中率也只有62.2%，近期更糟「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）直呼很難指導。然而自家總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）仍公開力挺，直言安戴托昆波是「非常出色的射手」。
「他一直在努力練習這件事，而且他有著非常驚人的職業態度，他是一名非常出色的射手。」史波史特拉在昨日以114：108擊敗國王賽後說道。
史波史特拉進一步解釋，當對手為了阻止安戴托昆波拉切入禁區，對手不斷收縮防線、築起人牆，反而會為他創造更多中距離出手機會：「當你看到他在練習時的表現，就會知道我們為什麼一直告訴他，要相信自己付出的努力。當對手築起如此厚實的防線，甚至刻意退得很遠時，那些就是能夠掌握節奏的輕鬆跳投機會，對他而言都是很好的出手選擇。」
然而，攤開安戴托昆波本季的投籃數據，史波史特拉的「出色射手」評價，恐有待實際表現證明。
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