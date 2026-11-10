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NBA／歐尼爾退休後化身投資大師！每月被動收入3288萬爽領一輩子

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾（Shaquille O'Neal）。 路透
歐尼爾（Shaquille O'Neal）。 路透

現年54歲的NBA傳奇中鋒歐尼爾Shaquille O'Neal）不只會打球，退休後副業發展順利，就連投資也很有料，近日他透露每月被動收入高達100萬美元（約新台幣3288萬元）。

歐尼爾最近在Podcast節目《Dinner Party》，分享自己如何理財，他回憶過去曾向一名頂級富豪請教投資，富豪拿出一張餐巾紙撕成兩半，接著再對折撕開，向歐尼爾解釋，「如果你想成為有錢人，就只能拿25%的錢來花，剩下75%全部存起來。」

事實上，歐尼爾年輕時曾單日花100萬美元，聽完這名富豪的建議後開始積極儲蓄，隨著收入持續增加，歐尼爾開始投資各種項目，他也擔心如果投資失敗，可能會失去原本累積的資產，因此決定將一部分財富投入年金保險，確保即使其他投資出問題，未來仍有穩定收入。

歐尼爾解釋，「當時我有非常多錢不斷進帳，所以我把很大一部分資金投入年金商品。這就是我為自己準備的最後一道保障，萬一那些投資沒成功，或發生其他狀況，至少我還有這筆錢可以依靠。」

年金投資將開始為歐尼爾帶來可觀現金收入，歐尼爾說：「等我55歲之後，就會有很多錢持續進帳，而且幾乎可以領一輩子。我不喜歡炫耀，我55歲的時候，每個月應該可以拿到100萬美元。」

對於如何教育子女的金錢觀，歐尼爾回憶自己曾直接告訴孩子們，「不是我們家很有錢，是我很有錢。」

歐尼爾 Shaquille O'Neal

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