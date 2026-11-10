聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／昔日MVP坐板凳？「表弟」卡森斯：讓哈登先發就別想奪冠
騎士開季至今僅繳出5勝6敗不如預期，前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）對此評論，他認為克里夫蘭雖擁有米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）兩大球星，但也直言哈登若想實現冠軍夢，恐怕只能接受第六人的角色。
「我相信米契爾還有時間去拿下一座總冠軍，但哈登呢？時間已經不太站在他那邊了。」卡森斯近日在《Run It Back》中說道。
「我不認為他這輩子有任何機會以先發球員的身分贏得總冠軍，不管是在什麼情況下都一樣。或許他能以第六人的角色拿到冠軍，但我就是看不到他以先發身分奪冠的可能。」
事實上，哈登本季表現確實出現下滑，開季至今平均出賽32.6分鐘，僅攻下15.3分、5.7助攻籃板，投籃命中率36.4%，三分球命中率則為35.5%，罰球命中率84.9%，正負值–3.6，多項數據皆為生涯新低。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。