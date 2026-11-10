NBA／昔日MVP坐板凳？「表弟」卡森斯：讓哈登先發就別想奪冠

騎士開季至今僅繳出5勝6敗不如預期，前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）對此評論，他認為克里夫蘭雖擁有米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）兩大球星，但也直言哈登若想實現冠軍夢，恐怕只能接受第六人的角色。

「我相信米契爾還有時間去拿下一座總冠軍，但哈登呢？時間已經不太站在他那邊了。」卡森斯近日在《Run It Back》中說道。

「我不認為他這輩子有任何機會以先發球員的身分贏得總冠軍，不管是在什麼情況下都一樣。或許他能以第六人的角色拿到冠軍，但我就是看不到他以先發身分奪冠的可能。」

事實上，哈登本季表現確實出現下滑，開季至今平均出賽32.6分鐘，僅攻下15.3分、5.7助攻籃板，投籃命中率36.4%，三分球命中率則為35.5%，罰球命中率84.9%，正負值–3.6，多項數據皆為生涯新低。