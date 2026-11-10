NBA／少了里夫斯照贏！唐西奇32分5抄截率湖人6連勝 全聯盟率先10勝

儘管少了昨天轟下43分的里夫斯（Austin Reaves），但背靠背作戰的湖人在唐西奇（Luka Doncic）回歸轟出32分10助攻8籃板5抄截2阻攻的帶領下，第四節展現團隊攻守戰力，硬是擋下老鷹的強力追擊，在客場以124比114勝出。氣勢如虹的紫金軍團笑納6連勝，成為全聯盟第一支拿到10勝的球隊。

湖人首節一開始曾經落後8分，但隨即打出20比3的猛烈攻勢，之後一路領先到整場比賽結束，都未曾落後，最多領先達20分之多；老鷹雖然在下半場一路緊追，特別是第四節在麥凱倫（CJ McCollum）和維金斯（Aaron Wiggins）兩位替補合砍17分的追趕下，一度拚到僅差2分，湖人多點開花擋下對方的進逼，最終還是穩住領先局面。

獲選上周西區最佳球員的唐西奇，賽前場均轟下40分高居得分王，此戰他又繳出全能表現，成為隊史首位多次達成如此數據的球員；此外，唐西奇開季前10場出賽一共拿到393分，在歷史上排名第3多。傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）曾在1962年拿到529分、1961年則是拿到496分。

中鋒凱斯勒（Walker Kessler）獲得21分10籃板4助攻，替補的瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）和塞克斯頓（Collin Sexton）也都有出色發揮，瑪穆克雷斯維里三分球8投5中得到23分8籃板3助攻，塞克斯頓獲得18分6助攻。

老鷹近期4連勝中斷，開季戰績7勝5敗。此役他們陣中有6人得分達雙位數，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）拿到20分4籃板4助攻，麥凱倫21分，強森（Jalen Johnson）15分7籃板4助攻，歐康古（Onyeka Okongwu）16分9籃板，丹尼爾斯（Dyson Daniels）10分8助攻6籃板4抄截，維金斯15分。