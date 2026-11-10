NBA／倫德柏格豪言勇士要當「新壞孩子」 預測全隊至少10次被驅逐

勇士近期迎來7連勝全隊氣氛佳，選秀挖到寶的首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）也成球隊開心果，還替球隊想好全新定位，豪言要成為新版「活塞壞孩子軍團」（Bad Boy Pistons），有趣的是他還大膽預測，勇士本季可能累積至少10次遭驅逐出場的紀錄，其中以火爆脾氣聞名的格林（Draymond Green）更被點名至少還會有2次。

勇士前日以126：119擊敗魔術的比賽，柯瑞（Stephen Curry）全場轟下41分，繳出本季第2場得分突破40分的表現。不過，當比賽進行至第2節9分17秒，尼恩（Georges Niang）與卡特（Wendell Carter Jr.）在攻防中發生肢體接觸，尼恩的手一度伸向對手鼠蹊部附近，隨後雙方不僅互相拉扯球衣，更爆發口角，讓場上球員紛紛上前勸架。

其中，向來不怕與對手正面交鋒的格林，自然也沒有缺席這場衝突，不僅抓住卡特的球衣，還加入言語交鋒，讓場面更加混亂。目睹這一切的倫德伯格，賽後卻顯得相當興奮，甚至把勇士比喻成昔日以強悍球風聞名的活塞。

「你們有聽過『活塞壞孩子軍團』嗎？對啊，我們現在幾乎就是那個樣子！格林就像華勒斯（Ben Wallace），只是他沒有像華勒斯那樣灌籃而已！我只知道，我們就是那支球隊，我們要成為重新改造過的壞孩子活塞！」

更誇張的是，倫德伯格不僅想模仿昔日活塞強硬的球風，甚至預測勇士本季可能出現至少10次球員遭驅逐出場的情況。「我覺得我的兄弟格林至少還會有2次，我自己可能也有2次，但總共只能2次，因為我還是菜鳥，不能做太瘋狂的事情！」

倫德伯格接著替其他隊友預測驅逐次數，認為艾克（Graham Ike）可能會有3至4次，至於剛剛與卡特發生衝突的尼恩，雖然不太可能遭到驅逐，但預計也會吞下幾次技術犯規。