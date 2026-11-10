NBA／戴維斯狂轟44分淪空響！巫師不敵活塞苦吞4連敗

巫師隊今天客場挑戰活塞隊，明星長人戴維斯（Anthony Davis）高效率狂轟44分13籃板，但終場還是以111：122輸球，苦吞4連敗。

戴維斯連2場缺陣，前一戰巫師對雷霆隊只拿75分慘遭血洗。今天戴維斯傷癒復出，上半場就11投10中狂砍30分，不過巫師半場打完落後10分。

第三節戴維斯再砍8分，但活塞進一步將差距領先為16分，第四節還剩4分44秒落後16分，戴維斯就被換下場休息，比賽也提前進入垃圾時間。

戴維斯全場21投16中，罰球11中10，拿下44分13籃板，成為2024年2月15日阿夫迪亞（Deni Avdija）以來，首位「40分雙十」的巫師球員。今年的狀元郎迪班薩（AJ Dybantsa）砍進21分8籃板，楊恩（Trae Young）則是20分7助攻。

活塞方面，柯林斯（John Collins）攻下全隊最高的24分10籃板，後衛詹金斯（Daniss Jenkins）和羅賓森（Duncan Robinson）都貢獻22分，康寧漢（Cade Cunningham）有17分7助攻。