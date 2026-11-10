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NBA ／詹姆斯遭追魂鍋解釋「怕受傷」前湖人主帥嗆：布萊恩和喬丹不會顧慮

聯合新聞網／ 綜合報導
76人詹姆斯遭對手「追魂鍋」，解釋放棄灌籃是避免受傷，前湖人總教練則直言喬丹與布萊恩絕不會有這種心態。 法新社
76人詹姆斯遭對手「追魂鍋」，解釋放棄灌籃是避免受傷，前湖人總教練則直言喬丹與布萊恩絕不會有這種心態。 法新社

76人球星詹姆斯LeBron James）在對陣溜馬的比賽中，快攻上籃卻慘遭對手「追魂鍋」，然而賽後卻解釋，當時刻意放棄灌籃是為了避免受傷，沒想到這番說法不僅引發外界質疑，前湖人總教練史考特（Byron Scott）也開砲，表示自己當球員時從未有過這種想法，甚至搬出喬丹（Michael Jordan）與布萊恩Kobe Bryant）比較，強調兩人絕不會有這種心態。

這個paly發生於76人日前以114：109擊敗溜馬的比賽中。詹姆斯在第2節成功抄截斯勞森（Jalen Slawson）後，隨即帶球發動快攻，卻在上籃時遭斯勞森送出一記追魂鍋，錯失得分機會。

詹姆斯近日在《Mind the Game》回顧當時情況，坦言自己第一時間便開始評估灌籃可能帶來的風險：「如果我起跳灌籃，結果被這傢伙撞到，我可能要缺陣2到4周，毫無疑問，所以我根本不打算冒這個險。」詹姆斯進一步解釋，若是4、5年前，甚至12年前的自己，很可能就直接起跳灌籃。

然而，這番解釋顯然無法說服史考特。他在《Byron Scott's Fast Break》中直言，身為一名具有競爭心的球員，自己從未在快攻時考慮過是否應該避免灌籃。

「我也曾經在快攻時被對手從後方追趕，但我從來沒有想過『或許我不應該灌籃』，我腦子裡只有一個念頭，就是狠狠地把球灌進去！」，「當我看完節目，第一個想到的就是布萊恩和喬丹，他們絕對不可能去考慮後面那個人會不會封阻自己，他們只會想著要狠狠地把球灌進籃框！」

湖人 詹姆斯 喬丹 LeBron James 76人 Kobe Bryant 布萊恩 溜馬

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