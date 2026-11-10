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NBA／傳2028明星賽落腳邁阿密 相隔36年再度舉辦盛會

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA傳出2028年明星賽將落腳邁阿密，聯盟正加緊最後籌備。 法新社
NBA傳出2028年明星賽將落腳邁阿密，聯盟正加緊最後籌備。 法新社

NBA 2028年明星賽舉辦地點今天傳出將塵埃落定，聯盟目前正加緊腳步進行最後籌備，希望由邁阿密接辦2028年全明星周末盛會，這也意味熱火球迷闊別36年後，終於能再次迎來這項年度籃球嘉年華。

回顧歷史，邁阿密上次承辦NBA明星賽是1990年，經過36年的漫長等待，熱火主場終於再度獲得聯盟青睞。按照往例，明星周末重頭戲將由周五的新秀挑戰賽揭開序幕；周六上演精彩刺激的三分球大賽、技術挑戰賽與灌籃大賽，壓軸的周日明星對抗賽預計延續美國本土球星對決國際球星的精采對戰組合。

隨著2028年的主辦城市輪廓逐漸清晰，近年的明星賽動向也備受關注，本賽季的明星周末即將於明年2月19日至21日在鳳凰城盛大登場；至於去年賽事則是在快艇隊主場Intuit Dome圓滿落幕，當時美國之星隊與世界隊在激戰過後，由美國隊險勝對手。如今熱火接棒成為最新焦點，邁阿密的熱情籃球氛圍準備再度點燃全美。

邁阿密 NBA 明星賽

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