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NBA／坐板凳還槓上球迷？場均「0.8分」布朗尼怒嗆：你一年賺多少
本季場均0.8分的布朗尼（Bronny James），在昨日對陣活塞的比賽中，被拍到在板凳席與球迷互嗆，甚至反問對方「你一年賺多少錢？」，最終連球場保全都出面介入，更巧合的是，里夫斯（Austin Reaves）早在上半場才與另一名活塞球迷進行言語交鋒，甚至一度彎下腰與對方理論，直到賽布爾（Matisse Thybulle）出面將他拉走，才結束這段插曲。
根據影片，當時湖人正在暫停，布朗尼站在板凳席附近，疑似聽見觀眾席有人出言挑釁，隨即轉頭質問對方，「你剛剛說什麼？你能跑完一英里嗎？你一年賺多少錢？」
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布朗尼隨後還露出意味深長的笑容，隨後現場保全上前與球迷交談，並將他們請離原本的座位。報導指出，這些球迷因違反場邊觀眾規範而遭帶離，但目前仍不清楚究竟是什麼言論，引發布朗尼如此激烈的反應。
事實上，這已不是布朗尼第一次與場邊球迷槓上，2025年3月對陣金塊時，就曾傳出有球迷朝他嗆聲，「我們可是把詹姆斯（LeBron James）吃得死死的！」布朗尼則回擊，「你的項鍊是假的！」。
值得注意的是，里夫斯與球迷進行口角後，隨後也在球場上做出回應，在唐西奇（Luka Doncic）缺陣下，全場狂轟本季新高43分，更在終場前46秒命中關鍵三分球，甚至在投進這記外線後，還特別朝先前與他爭執的球迷揮手示意。
相較之下，布朗尼本場比賽並未獲得上場機會。邁入NBA第3個球季的他，本季至今僅出賽5場，平均上場2.4分鐘，繳出0.8分的成績。
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