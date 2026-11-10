NBA／坐板凳還槓上球迷？場均「0.8分」布朗尼怒嗆：你一年賺多少

儘管少了昨天轟下43分的里夫斯（Austin Reaves），但背靠背作戰的湖人在唐西奇（Luka Doncic）回歸轟出32分10助攻8籃板5抄截2阻攻的帶領下，第四節展現團隊攻守戰力，硬是擋下老鷹的強力追擊，在客場以124比114勝出。氣勢如虹的紫金軍團笑納6連勝，成為全聯盟第一支拿到10勝的球隊。

2026-11-10 10:57