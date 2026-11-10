NBA／傳公鹿想用透納換波爾辛吉斯 勇士不願附選秀權

據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）的消息，公鹿隊願意拿中鋒透納（Myles Turner）交易勇士隊長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），但勇士不願意在交易附選秀權。

波爾辛吉斯今年休賽季簽2年4000萬美元合約，第二年僅300萬美元保障，目前未隨隊且決定暫時離開賽場。

透納則是在休賽季因安戴托昆波交易案被送往公鹿，目前處在4年1.08億美元合約的第2年，第4年有球員選項。透納擁有出色的外線投射能力和護框能力，曾奪下兩屆火鍋王，但本季出賽10場，平均僅7.1分5.7籃板2.5阻攻，三分命中率26.7%。

席格爾提到，「雖公鹿願意送出透納，換波爾辛吉斯的合約，但他們希望勇士能提供額外的選秀權作為補償，這是勇士目前完全不願意考慮的條件。」

席格爾進一步指出，勇士始終堅持，如果他們要用波爾辛吉斯加上另一名球員，人選可能是穆迪（Moses Moody），來換取透納並承擔他的合約，那勇士反而要公鹿給額外的交易補償。