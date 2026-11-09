NBA／國王19歲新秀太瘋狂 連創神紀錄比肩詹姆斯、大O

國王雖然在主場以108比114不敵熱火，但陣中樂透新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）全場21投11中包括3記三分球，狂轟32分10助攻5籃板，一舉創下罕見歷史紀錄。

根據NBA官方統計，艾卡夫成為聯盟史上唯二能在20歲以下，多次達成單場至少30分、10助攻的球員，另一人正是現年41歲的詹姆斯（LeBron James）。

詹姆斯在未滿20歲前，曾有3場比賽達到這項門檻，艾卡夫如今已經累積2場，他現在是19歲又358天，仍有機會追平甚至超越詹皇紀錄。

除了追隨詹姆斯的腳步，艾卡夫更完成另一項具有歷史意義的壯舉。

數據顯示，艾卡夫生涯前10場比賽已經累積259分、74助攻，成為自1960-61年賽季的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）以來，首位在生涯前10戰拿到至少250分、70助攻的球員。

儘管艾卡夫的大量出手搭配僅40.3%的命中率，讓他被外界貼上「自幹獨霸」標籤，球風備受質疑，甚至引發陣中前輩沙波尼斯（Domantas Sabonis）的怨氣與不滿。

然而，對於正積極尋找未來建隊核心的國王來說，艾卡夫所展現出來的得分破壞力和巨大發展潛力，毫無疑問已經讓他逐漸確立在國王進攻體系中的核心地位，未來成長狀態也將持續受到關注。