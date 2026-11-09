NBA／讚湯普森攻防找回狀態 熱火教頭鼓勵球員面對外界評論

以4連敗迎接新賽季的熱火隊，今天以114：108擊敗國王隊後，近6戰打下4勝，儘管4勝6敗的勝率不到5成，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）認為射手湯普森（Klay Thompson）攻守兩端都找回狀態，他也鼓勵球員面對壓力和外界聲音，讓全隊更專注。

湯普森今天三分球攻下7記三分球在內的23分，是本季第2場單場至少有7記三分球的表現，11月迄今4場比賽場均貢獻20分，可投進4.7記三分彈，外線命中率達到4成5。

史波史特拉提到，湯普森在攻防兩端都開始找到昔日狀態，「我認為他正逐漸恢復狀態，不僅是投籃，投籃對我們至關重要，但他在防守端的腳步移動也更靈活了，防守端正逐步回到顛峰時期。」

湯普森和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都是熱火本季的新戰力，尤其安戴托昆波的加入更讓熱火表現備受關注。史波史特拉坦言對開季10場比賽的成績不甚滿意，但也強調賽季仍長，希望球員能認真面對媒體對他們的評論，並轉化成激勵自己的動力。

「我告訴團隊去接納這些緊張感，我們充滿抱負，每個人都渴望找到解決辦法，這種緊張感能促使我們更專注。我喜歡這種感覺，我喜歡休息室有這種氛圍。」史波史特拉今天奪勝後說。