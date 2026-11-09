NBA／杜蘭特重返鳳凰城直言沒特殊感覺 布魯克斯贏球還補刀暗諷

火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）日前重返鳳凰城，面對昔日東家，雖然繳出21分、10籃板的雙十表現，仍無法幫助球隊帶走勝利。賽後談及回到這個熟悉的球場，杜蘭特坦言這只是一場普通的比賽，沒有太多特殊感受，但他也強調，鳳凰城至今仍是自己NBA生涯最喜歡居住的城市。

「這就是一場正常、普通的比賽。我在這裡打了2年半，兄弟，真的沒必要想得那麼複雜。」杜蘭特表示。

儘管先前離隊過程引發不少討論，杜蘭特對於鳳凰城仍保有美好回憶，甚至直言相當懷念當地生活。

「我很喜歡住在鳳凰城，老實說，我每天都很想念這裡。這是我在NBA待過最喜歡居住的地方。除此之外，我跟這裡的任何人都沒有問題。」

杜蘭特在2023年2月加盟太陽，直到2025年夏天才被交易至火箭。當時太陽對於這名超級球星寄予厚望，希望透過他的加盟提升爭冠實力，但球隊始終未能打出符合外界期待的成績。

杜蘭特效力太陽的2年半期間，球隊最佳季後賽成績是在2023年打進西區第二輪，最後一個賽季甚至無緣季後賽，讓這段原本備受期待的合作未能以理想結果收場。

2025年夏天，杜蘭特被交易至火箭，如今已經迎來效力休士頓的第2個賽季。現年38歲的他依舊維持相當穩定的競爭力，本季平均貢獻20.8分、5.7籃板、3.1助攻，火箭開季前10場也取得7勝3敗的成績。

不過，這次重返鳳凰城除了比賽本身，杜蘭特與太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）近期的言論交鋒，同樣成為外界關注焦點。

伊許比亞日前接受《CNBC Sports》訪問時，回顧自己在2022年12月收購太陽後的經營決策，坦承當時過於急切追求總冠軍，希望透過引進明星球員迅速提升戰力，卻忽略建立球隊文化的重要性。

「我當時某種程度上就是想用砸錢的方式解決問題。」伊許比亞表示，「那時候球隊沒有明確的文化，也沒有清楚的方向，告訴大家我們究竟要往哪裡走。因此，即使找來像杜蘭特這樣天賦出眾的球員，也不代表一定能贏得總冠軍。」

伊許比亞認為，一支成功的球隊不能只依靠球星個人能力，更重要的是建立共同的目標，讓球員認同球團理念，並願意為勝利持續付出努力。

「你必須找到與球隊願景一致的人，不論是工作態度、個性、對勝利的渴望，還是每天努力訓練的精神，這些都是我們現在在鳳凰城尋找的特質。」

他進一步強調：「不管是不是杜蘭特，其實都不是重點。重要的是我們擁有什麼類型的球員。現在我們已經確立球隊文化，也只會找符合這些條件的人加入。」

由於訪問中直接提及杜蘭特，這番說法隨即引起當事人注意。杜蘭特也在社群平台X回應伊許比亞的言論，雙方因此出現短暫的言語交鋒，讓太陽過去的組隊策略再度成為討論話題。

有趣的是，布魯克斯（Dillon Brooks），在擊敗火箭後接受採訪，也特別談到伊許比亞強調的團隊文化，言談間似乎有意回應杜蘭特。

布魯克斯指出，太陽這場比賽成功限制火箭兩名重要進攻球員，讓杜蘭特與森根（Alperen Sengun）合計30次出手僅命中10球，正是球隊努力防守、團結作戰的成果。

「這就是我們的球隊文化，」布魯克斯說，「我們努力打球，團結合作，也不斷挑戰自己，希望打出更好的表現。所以要特別感謝伊許比亞。」

這番話被外界解讀為對杜蘭特的間接回擊，也讓這場太陽與火箭的交手，增添更多場外話題。