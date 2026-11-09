NBA／撕破臉？勇士清空波爾辛吉斯置物櫃

本季因怪病沒有任何出賽紀錄的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），日前宣布暫離球場休養身體，勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）透露，勇士球團已經快速清空波爾辛吉斯的置物櫃，看來彼此的緣分已盡。

30歲的波爾辛吉斯上季被交易到勇士，原本季前還和勇士完成2年4000萬美元的續約，但身體狀況讓他成為「戰力外」，連季前訓練營都沒參與。勇士已暫停支付其本季2000萬美元的薪資，波爾辛吉斯日前更直接在社群宣布，暫時離開球場，以調養健康為目前優先。

隨著波爾辛吉斯宣布暫別賽場，在勇士的存在感也趨近於零，勇士隨隊記者強森指出，從開季以來，波爾辛吉斯的置物櫃就一直關著，現在裡面更是空空如也，「沒有名牌，沒有物品，什麼都沒有。」

曾和波爾辛吉斯合作過的塞爾蒂克隊總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）今天被問到波爾辛吉斯的決定，他透露有和兩年前的冠軍班底聯絡，也有一段愉快對話。

「我是在飛機上時和他聊，是我聯繫他，我們聊得很愉快，其他一些成員也有和他聊了聊。」馬祖拉表示，波爾辛吉斯的狀況讓自己意識到，在NBA賽季進行期間，更要把球員們看作運動員和籃球選手，「我認為他在休息室有產生積極的影響。」