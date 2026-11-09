快訊

黃仁勳認外遇！正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

清大校長高為元遭爆任內退出2國際大學聯盟 清大回應了

宜蘭瓦斯車遭側撞瞬間起火！瓦斯桶噴飛滾落險引爆 4人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／撕破臉？勇士清空波爾辛吉斯置物櫃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士球團已快速清空波爾辛吉斯的置物櫃，看來彼此的緣分已盡。 美聯社
勇士球團已快速清空波爾辛吉斯的置物櫃，看來彼此的緣分已盡。 美聯社

本季因怪病沒有任何出賽紀錄的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），日前宣布暫離球場休養身體，勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）透露，勇士球團已經快速清空波爾辛吉斯的置物櫃，看來彼此的緣分已盡。

30歲的波爾辛吉斯上季被交易到勇士，原本季前還和勇士完成2年4000萬美元的續約，但身體狀況讓他成為「戰力外」，連季前訓練營都沒參與。勇士已暫停支付其本季2000萬美元的薪資，波爾辛吉斯日前更直接在社群宣布，暫時離開球場，以調養健康為目前優先。

隨著波爾辛吉斯宣布暫別賽場，在勇士的存在感也趨近於零，勇士隨隊記者強森指出，從開季以來，波爾辛吉斯的置物櫃就一直關著，現在裡面更是空空如也，「沒有名牌，沒有物品，什麼都沒有。」

曾和波爾辛吉斯合作過的塞爾蒂克隊總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）今天被問到波爾辛吉斯的決定，他透露有和兩年前的冠軍班底聯絡，也有一段愉快對話。

「我是在飛機上時和他聊，是我聯繫他，我們聊得很愉快，其他一些成員也有和他聊了聊。」馬祖拉表示，波爾辛吉斯的狀況讓自己意識到，在NBA賽季進行期間，更要把球員們看作運動員和籃球選手，「我認為他在休息室有產生積極的影響。」

勇士 波爾辛吉斯 NBA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／「別為壞掉的牛奶煩惱」！ 談波爾辛吉斯暫離勇士 格林籲該翻頁了

NBA／波爾辛吉斯怪病纏身恐退休！勇士考慮認賠分手 柯爾坦言：完全措手不及

NBA／波神仍傾向退休、不隨隊 勇士拒當「盤子」付6.5億薪水

NBA／評論波爾辛吉斯離隊挨轟冷血 格林怒嗆球迷「斷章取義」

相關新聞

NBA／唐西奇休兵換里夫斯狂轟43分 湖人退活塞拉出4連勝

湖人隊今天展開客場4連戰旅程，當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖因背部肌肉緊繃缺陣，但有里夫斯（Austin Reaves）扛起球隊進攻重任，他全場狂轟43分，率隊以121：116擊敗活塞隊，收下4連勝。

NBA／交易後首度對決綠衫軍 布朗被問泰托姆淡回：「沒什麼好說」

從塞爾蒂克隊被交易到76人隊的布朗（Jaylen Brown），台灣時間周三將首度面對前隊友，他表示不確定是否會有特別情緒，但也強調沒興趣和「綠衫軍」球星泰托姆（Jayson Tatum）重修舊好，指兩人「沒什麼好說」。

NBA／撕破臉？勇士清空波爾辛吉斯置物櫃

本季因怪病沒有任何出賽紀錄的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），日前宣布暫離球場休養身體，勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）透露，勇士球團已經快速清空波爾辛吉斯的置物櫃，看來彼此的緣分已盡。

NBA／「這種爛出手根本是Luka」 里夫斯飆進神仙球不忘嘲諷唐西奇

唐西奇輪休，里夫斯轟43分率湖人121比116擊敗活塞，賽後自嘲高難度後撤步是「Luka會投的爛出手」。

NBA／佛雷格助攻數創生涯新高 獨行俠主場痛宰籃網37分

獨行俠少主佛雷格（Cooper Flagg）攻下25分還送出生涯新高12次助攻，個人連續第3場雙十演出，加上厄文（Kyrie Irving）貢獻21分，全隊打出本季最佳進攻效率，在主場以130比93狂勝籃網37分。

NBA／湯普森轟7記外線、希臘怪物攻29分 熱火賞國王主場5連敗

熱火隊新成員今天一起發威，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下29分、14籃板，湯普森（Klay Thompson）貢獻7記三分球在內的23分，聯手助隊頂住國王隊反撲，以114：108奪勝，也賞給國王開季10場比賽的第9敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。