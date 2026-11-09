NBA／「這種爛出手根本是Luka」 里夫斯飆進神仙球不忘嘲諷唐西奇

洛杉磯湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）今天（9日）在唐西奇（Luka Doncic）輪休缺陣的情況下，對上底特律活塞打出本季代表作，全場狂轟43分，率隊以121比116收下勝利。賽後談到自己比賽中的一記高難度後撤步出手，里夫斯還忍不住開起老大哥的玩笑，自嘲那球根本是唐西奇才會投的「爛出手」。

湖人展開客場背靠背賽程，首戰面對東區前段班活塞選擇讓唐西奇休兵。不過少了主力後場，里夫斯挺身而出扛起進攻重任，全場27投14中，攻下43分5籃板4助攻，打出本季至今最佳表現，幫助湖人以5分差帶走勝利。

賽後受訪時，里夫斯談到比賽中一記出手選擇，坦言當時進攻時間還很充裕，自己卻選擇高難度後撤步出手，連他都覺得不是理想選擇，笑說：「那真的是一記很糟糕的出手。老實說，我後撤步投出去的時候，心裡就在想：『這根本是Luka會投的那種爛出手。』」藉此調侃唐西奇的高難度出手風格。

兩人同樣擅長在進攻端挑戰高難度出手，且兩人具備自主創造進攻機會的能力，即使出手選擇看似大膽，也能迫使對手防守收縮，進而替隊友創造空間。