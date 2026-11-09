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NBA／佛雷格助攻數創生涯新高 獨行俠主場痛宰籃網37分

聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格連續3場雙十演出。 路透
佛雷格連續3場雙十演出。 路透

獨行俠少主佛雷格（Cooper Flagg）攻下25分還送出生涯新高12次助攻，個人連續第3場雙十演出，加上厄文（Kyrie Irving）貢獻21分，全隊打出本季最佳進攻效率，在主場以130比93狂勝籃網37分。

佛雷格近期狀態持續升溫，繼前一戰對爵士攻下21分、10籃板後，今天再次展現全能身手，不僅完成本季第4次雙十，連續3場達成雙十的表現也寫下個人新紀錄。

此役佛雷格開賽便火力全開，首節6投5中，迅速進入得分節奏，上半場就攻下至少20分，這也是他本季首次在前兩節達到20分，更是生涯第16次完成單半場至少20分的演出。

相較於前一戰對爵士上半場8投僅2中、只有4分進帳，直到下半場才找回手感，佛雷格今天從開賽就展現積極進攻企圖心，同時利用傳球串聯隊友，讓獨行俠的進攻更加流暢。

除了佛雷格和厄文，中鋒葛佛（Daniel Gafford）拿下18分5籃板，替補的艾爾達瑪（Santi Aldama）和里薩歇（Zaccharie Risacher）分別得到12分、11分。

獨行俠此役團隊投籃命中率高達57.1%，寫下本季最佳紀錄，單場130分同樣創下本季得分新高。球隊上半場就以66比46建立20分優勢，讓籃網一路處於追趕局面。

籃網陣中以波特（Michael Porter Jr.）攻下19分、9籃板表現最佳，特勞雷（Nolan Traore）貢獻14分；藍道（Julius Randle）從小在達拉斯地區長大，過去回到家鄉出賽時，平均能攻下23.5分，但今天僅拿下13分。

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