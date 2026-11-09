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NBA／湯普森轟7記外線、希臘怪物攻29分 熱火賞國王主場5連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火隊「字母哥」安戴托昆波上籃。 法新社
熱火隊「字母哥」安戴托昆波上籃。 法新社

熱火隊新成員今天一起發威，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下29分、14籃板，湯普森（Klay Thompson）貢獻7記三分球在內的23分，聯手助隊頂住國王隊反撲，以114：108奪勝，也賞給國王開季10場比賽的第9敗。

熱火第一節只以34：30領先，第二節前段比分也仍拉鋸，直到55：55後熱火打出一波13：4攻勢，半場打完才取得68：59領先。

阿德巴約（Bam Adebayo）、安戴托昆波和米契爾（Davion Mitchell）上半場合計就攻下41分，第三節在湯普森連飆外線下領先最多到16分；國王第四節發動反撲，杭特（De'Andre Hunter）兩罰俱中後更將比分95：95追平，但熱火靠拉爾森（Pelle Larsson）外線破網再要回領先，加上米契爾、安戴托昆波持續取分，最終仍以114：108踢館成功。

安戴托昆波全場23投14中，還有3助攻和2阻攻，阿德巴約（Bam Adebayo）也有18分和8籃板。

開季主場5場比賽還沒奪勝的國王，當家球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天因左膝痠痛沒上陣，艾卡夫（Darius Acuff Jr.）雖有32分、10助攻演出，球隊仍苦吞下3連敗。

國王剛宣布將「二年級生」克里佛（Nique Clifford）送雷霆隊，換來爵士隊2028年選秀會的第二輪選秀權，以及灰狼隊2030年選秀會第二輪選秀權；克里佛去年選秀會第一輪被雷霆選中後被交易到國王，如今和雷霆再續前緣。

湯普森 希臘 熱火

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