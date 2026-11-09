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NBA／勇士拚8連勝添變數 防守悍將理查德拇指韌帶撕裂

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士二年級後衛理查德（Will Richard，右）左拇指尺側副韌帶撕裂。 路透通訊社
勇士二年級後衛理查德（Will Richard，右）左拇指尺側副韌帶撕裂。 路透通訊社

金州勇士好不容易擺脫開季低潮，拉出一波7連勝，卻傳出傷兵消息，《ESPN》報導，二年級後衛理查德（Will Richard）左拇指尺側副韌帶撕裂，確定缺席明天（10日）對上紐奧良鵜鶘的比賽。

勇士今天（9日）將理查德列入傷兵名單，診斷為左拇指尺側副韌帶撕裂，不過球隊當天並未安排練習，也沒有開放媒體採訪，因此目前尚不清楚後續治療方式及預計缺陣多久。勇士週一將在主場迎戰鵜鶘，這也是球隊6連主場賽程的最後一戰，理查德確定無法上陣。

理查德本季在先發與替補角色間切換，逐漸成為勇士陣容的重要一員，過去在對上鳳凰城太陽和邁阿密熱火都曾擔任先發。勇士開季苦吞3連敗，隨後調整陣容角色與攻守分工，近期已經豪取7連勝，理查德的防守活力也是球隊戰力提升的關鍵。

當家球星柯瑞（Stephen Curry）先前談到球隊近期表現時，也曾特別點名理查德的防守貢獻，稱讚他連續幾場比賽都能帶動防守能量，在場上持續給對手製造麻煩。今年23歲的理查德去年選秀會以次輪之姿加入勇士，進入NBA前曾效力佛羅里達大學，並協助球隊拿下全國冠軍。

理查德本季場均5.1分1.8籃板1助攻，投籃命中率47.5％，三分球命中率則達42.9％。值得注意的是，沙加緬度國王前鋒穆雷（Keegan Murray）上季初也曾遭遇相同傷勢，最後接受手術治療，缺席開季前15場比賽，理查德後續是否需要動刀，仍有待勇士進一步評估。

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