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NBA／豪宅遭闖入男子被逮稱「我是他兒子」 詹姆斯首度回應

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯洛杉磯的住家驚傳遭不明男子闖入。 路透
詹姆斯洛杉磯的住家驚傳遭不明男子闖入。 路透

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）洛杉磯的住家驚傳遭不明男子闖入，今天（9日）他首度對外做出回應，強調目前家人都平安，這才是最重要的事，至於事件詳細經過，仍有待進一步調查。詹姆斯在處理場外突發狀況之餘，今天對上芝加哥公牛仍繳出22分，幫助76人以127比121拿下勝利。

根據美媒報導，洛杉磯警方於當地時間6日晚間9時39分接獲通報，前往詹姆斯位於布倫特伍德的住家，調查一起疑似侵入住宅案件，警方到場後逮捕一名身分未公開的男子，該男子涉嫌跟蹤詹姆斯。據悉，男子面對警方時，甚至聲稱自己是「詹姆斯的兒子」。

事發當晚，詹姆斯人正在克里夫蘭隨76人作客騎士，球隊最終以95比119吞敗。直到今天對上公牛賽前，詹姆斯才向《ESPN》簡短回應此事，他說：「我的家人都平安，這才是最重要的，我們還在了解這整起事件。」

不被場外狀況影響，詹姆斯今天照常出賽，面對公牛全場16投8中，攻下22分，搭配安比德（Joel Embiid）貢獻18分10籃板，76人最終以6分差帶走勝利。公牛方面則有馬塔斯布澤利斯（Matas Buzelis）拿下19分，新秀威爾森（Caleb Wilson）攻下18分，仍無法阻止球隊落敗。

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