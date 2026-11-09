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NBA／綠衫軍雙星領軍3連勝 公鹿10戰9敗創33年最慘開局

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治攻下27分。 美聯社
喬治攻下27分。 美聯社

塞爾蒂克今天作客密爾瓦基，儘管開賽一度陷入14分落後，但喬治（Paul George）和泰托姆（Jayson Tatum）聯手帶動一波18比0的猛烈攻勢，迅速扭轉戰局，最終塞爾蒂克以117比97大勝公鹿20分。

綠衫軍收下3連勝，戰績提升至8勝2敗，在東區僅次於76人；反觀公鹿開季前10場僅拿下1勝，寫下自1993-94年賽季以來最糟糕的開季表現。當時他們在前11場比賽吞下10敗，整個賽季僅20勝62敗。

這是雙方短短5天內第2度交手，塞爾蒂克日前在主場以109比102擊敗公鹿，當時泰托姆輪休未出賽。此役兩隊移師密爾瓦基再戰，塞爾蒂克則以完整的雙星陣容應戰，並再次取得勝利。

公鹿此役開局氣勢強勁，庫茲瑪（Kyle Kuzma）在前5分鐘就狂轟14分，帶領球隊打出20比6的攻勢，取得14分領先，一度讓主場球迷看見終止低潮的希望。然而，塞爾蒂克很快展開反擊，泰托姆在首節最後階段接管進攻，個人包辦球隊該節最後10分，幫助波士頓將落後差距縮小至25比27。

進入第二節，換成喬治挺身而出，他包辦該節開局前8分，幫助球隊以28比27取得全場首次領先。喬治隨後再完成上籃及三分球，帶領塞爾蒂克完成橫跨兩節的一波18比0猛烈攻勢，徹底扭轉比賽局勢。

綠衫軍沒有讓公鹿獲得喘息機會，第三節一開始便連拿9分，迅速將領先擴大至22分，後續也始終維持至少15分的領先，讓公鹿無法再度發動有效反擊。由於勝負提前失去懸念，泰托姆整個第四節都坐在板凳休息。

喬治18投11中攻下27分，泰托姆21分6助攻4籃板；克塔（Neemias Queta）13分9籃板，替補的普里查德（Payton Pritchard）和羅賓森（Mitchell Robinson）各拿12分。塞爾蒂克團隊轟進18記三分球。

庫茲瑪攻下公鹿全隊最高27分，赫洛（Tyler Herro）和伯瑞斯（Brayden Burries）各拿13分。

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