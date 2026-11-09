NBA／多森姆聯手小鮑爾助灰狼4連勝 爵士低迷苦吞8連敗

少了當家球星愛德華（Anthony Edwards），灰狼依舊展現強大競爭力。今天主場迎戰爵士，靠著多森姆（Ayo Dosunmu）攻下26分，以及小鮑爾（LaMelo Ball）拿下24分5助攻，最終以115：100輕騎過關，收下近期4連勝，戰績提升至8勝3敗。反觀爵士則苦吞8連敗，排名西區墊底。

灰狼近期受到傷兵問題影響，明星後衛愛德華在10月29日接受膝蓋手術，預計將缺席約2個月。然而，球隊並未因失去進攻核心而陷入低潮，本季在愛德華缺陣的7場比賽中取得5勝2敗，展現出色的陣容深度。

此役除了多森姆與小鮑爾聯手攻下50分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也得到16分，替補出發的海蘭德（Bones Hyland）拿下14分，戈貝爾（Rudy Gobert）則有10分15籃板的雙十表現。

爵士此役也少了主力得分手馬卡南（Lauri Markkanen），他因右手腕傷勢缺席。馬卡南前一戰對達拉斯獨行俠才投進8記三分球，如今無法出賽，對球隊外線進攻造成不小影響。榜眼新秀彼特森（Darryn Peterson）攻下全隊最高26分、6籃板，喬治（Keyonte George）則在前三節貢獻19分，但他因右腳踝扭傷，第四節未能繼續出賽，也讓爵士追分更加困難。

比賽前半段雙方仍維持拉鋸，直到第三節，灰狼才逐漸掌握場上主導權。小鮑爾在該節中段於中場附近成功抄截，隨即一路推進完成無人防守的灌籃，幫助灰狼取得70：63領先，也讓主場球迷情緒沸騰。

隨後替補登場的海蘭德迅速加入得分行列，短時間內連續攻下7分，帶動灰狼進一步擴大優勢。三節結束時，灰狼已經領先達18分；進入末節後，爵士進攻完全失去準星，開節前9次出手全部落空，將近4分鐘未能得分，比賽局勢也完全倒向灰狼。

值得注意的是，灰狼本季原本在罰球方面表現不理想，賽前團隊罰球命中率僅64.8%，排名全聯盟墊底。不過，這場比賽全隊32罰27中，命中率提升至84.4%，其中多森姆更是8罰全中。

這場比賽也是灰狼本季最長主場8連戰之旅的起點，接下來直到美國感恩節前一天，球隊都不用離開主場標靶中心（Target Center）。