NBA／哈利伯頓傷癒復出又倒下 溜馬教頭透露復原進度

溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季好不容易從阿基里斯腱重傷中復出，卻又因左腿腿後肌拉傷高掛免戰牌，至今已連續缺席6場比賽。不過，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）近日透露，哈利伯頓的復健情況相當正面，目前正接受包括高壓氧艙在內的專業治療，球隊也對他能在不久後重返賽場抱持樂觀態度。

溜馬日前前往墨西哥城，與丹佛金塊進行NBA海外例行賽，但26歲的哈利伯頓並未隨隊出征，而是留在印第安納波利斯持續接受治療。

卡萊爾表示，球團經過評估，認為現階段讓哈利伯頓留在主場進行復健，比起長途移動更有助於他的傷勢恢復。另外他也透露，哈利伯頓目前接受的治療項目包括使用高壓氧艙，希望透過專業醫療與復健程序，協助他盡快恢復健康。

「我們擁有非常出色的醫療與訓練團隊，現在就是必須一起努力，克服這些問題。」卡萊爾表示。

儘管對哈利伯頓的恢復進度感到滿意，卡萊爾也坦言，運動傷害往往充滿不確定性，因此球團不會為了眼前戰績，貿然要求他提前回到球場。

卡萊爾強調，教練團與醫療團隊持續密切追蹤哈利伯頓的身體狀況，目前最重要的目標仍是確保他完全康復，避免倉促復出導致傷勢反覆。

「他現在的精神狀況很好，復健也做得非常出色。」卡萊爾說。

不過，溜馬目前尚未公布哈利伯頓的確切復出日期，後續仍須依照醫療團隊評估決定。對於曾經歷阿基里斯腱重大傷勢的哈利伯頓而言，現階段確保身體完全恢復，顯然比急著重返賽場更加重要。