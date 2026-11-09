NBA／交易後首度對決綠衫軍 布朗被問泰托姆淡回：「沒什麼好說」

從塞爾蒂克隊被交易到76人隊的布朗（Jaylen Brown），台灣時間周三將首度面對前隊友，他表示不確定是否會有特別情緒，但也強調沒興趣和「綠衫軍」球星泰托姆（Jayson Tatum）重修舊好，指兩人「沒什麼好說」。

布朗和泰托姆2024年奪下隊史第18冠的雙核心，布朗更獲得總冠軍賽MVP，兩人一起打了9個賽季，直到本季布朗被送到76人。上月泰托姆在一段影片提到，聽到布朗被交易的感覺「和其他人一樣措手不及」，而布朗在個人社群貼了一個藍色帽子表情符號，帽子在俚語中有「說謊的人」含義，此舉造成不小討論。

布朗雖在隔天表示兩人「沒有心結」，但兩天後又有不同說法，他仍強調兩人沒過節，不過也承認可能有些較勁意味，還強調泰托姆有「非常厲害的公關團隊」，隨時都做好準備。

今天76人以127：121擊敗公牛隊後，布朗又被問到即將面對塞爾蒂克和泰托姆的感想，今天攻下29分的布朗說：「沒什麼好說，我的意思是，他在那邊，我在這邊，我們就是打籃球，兩邊都會想贏球，所以沒什麼好談，只管看球就行了。」

下戰碰塞爾蒂克將是兩軍本季首度碰頭，布朗再次強調，現在對任何事都沒任情緒，一切就等上了場再說，自己也已經準備好迎接這場比賽。