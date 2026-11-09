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NBA／唐西奇休兵換里夫斯狂轟43分 湖人退活塞拉出4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
里夫斯狂轟本季新高43分，率湖人收下4連勝。 法新社
里夫斯狂轟本季新高43分，率湖人收下4連勝。 法新社

湖人隊今天展開客場4連戰旅程，當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖因背部肌肉緊繃缺陣，但有里夫斯（Austin Reaves）扛起球隊進攻重任，他全場狂轟43分，率隊以121：116擊敗活塞隊，收下4連勝。

唐西奇本季展現可怕的進攻能力，近4戰得分都超過40分，包括前一場碰拓荒者隊轟下本季新高53分，讓他本季場均來到誇張的40.1分、7.8籃板和7.7助攻，也率湖人暫居西區龍頭。

今天碰活塞，唐西奇缺陣下換里夫斯挺身而出，他全場27投14中攻下本季新高43分，其中三分球6投4中，不但有高難度的打板進球，還有最後45秒鎖定戰局的三分彈，加上讀秒階段上罰球線4罰都把握，出現個人本季第一場超過40分的場次。

湖人中鋒凱斯勒今天也有12分、16籃板演出，助隊賞給活塞主場連敗。

活塞第二節初最多陷入14：40落後，雖在板凳出發的詹金斯（Daniss Jenkins）轟下生涯新高31分發揮下雖小差距，第四節更追到89：90，但康寧漢（Cade Cunningham）錯過追平罰球，接續再有兩度追到1分差，反撲仍差一步。

和詹金斯同樣替補出賽的赫爾特（Kevin Huerter）攻下活塞次高的14分，當家球星康寧漢拿14分。活塞同樣有主力缺陣，主戰中鋒杜倫（Jalen Duren）上月右腿受傷，球團今天宣布他將再休兩周後再做評估。

湖人 唐西奇 活塞

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