NBA／雷霆出手補強側翼 2枚次輪籤向國王換來2025年首輪新秀

開季遭遇傷兵潮的奧克拉荷馬雷霆今天（9日）以2枚次輪選秀權，向沙加緬度國王換回二年級前鋒克里佛（Nique Clifford），補強側翼球員的深度。

根據交易內容，國王將獲得雷霆持有的2028年爵士次輪籤和2030年灰狼次輪籤。克里佛本季在國王出賽機會有限，場均只獲得6分鐘機會、得到1.6分，投籃命中率35.3％，近期雖然國王有傷兵問題，他還是逐漸淡出總教練克里斯提（Doug Christie）的輪替陣容，雙方因此尋求交易。

雷霆補進克里佛，主要是因為側翼戰力遭遇嚴重傷病打擊，「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）和華勒斯（Cason Wallace）都在10月底對上洛杉磯快艇的比賽中受重傷，威廉斯左腓骨骨折、左腳踝脫臼，華勒斯則是左肩盂唇撕裂，兩人都預計缺席數個月，甚至不排除整季報銷。

身高196公分的克里佛2025年選秀以首輪第24順位加入國王，本季合約約320萬美元（約新台幣1億509萬元），下季則約340萬美元（約新台幣1億1165萬元），2028-29年賽季另有接近600萬美元（約新台幣1億6413萬元）的球隊選項。雷霆看中他的側翼身材與培養潛力，希望透過球隊發展體系，讓他獲得更多成長機會。

國王方面則藉此換回兩枚選秀資產，也騰出一個陣容名額，為後續補強保留空間，目前國王開季1勝8敗，陣容名單也只有13人，必須在兩週內補足至少14名球員的聯盟最低人數規定。