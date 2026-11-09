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NBA／墨西哥飛機出狀況 金塊行程延期先發出賽全成疑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊打完墨西哥海外賽，不料預定搭乘的飛機卻出狀況，一行人被迫延後離開時間。 路透
金塊打完墨西哥海外賽，不料預定搭乘的飛機卻出狀況，一行人被迫延後離開時間。 路透

金塊隊昨天在墨西哥海外賽以114：102擊敗溜馬隊，收下近5戰的第4勝，不料預定搭乘的飛機卻出狀況，一行人被迫延後離開時間，球團還直接將先發成員全部列入出賽成疑名單，明天能否對戰火箭隊成未知數。

昨天當地時間下午溜馬後，金塊原本要搭乘晚上的飛機離開，但班機出現問題，迫使他們回到飯店，隔天一早才能繼續原定行程。

金塊原本預計美國時間周日晚上飛到休士頓，準備隔天晚上和火箭的交手，因行程變動，球團已經先取消今天的投籃訓練，且將當家球星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）、德羅展（DeMar DeRozan）和布勞恩（Christian Braun）都列入出賽成疑名單，原因是各種疾病。

金塊本季8戰成績5勝3敗，火箭開季10場打出7勝3敗成績。

金塊 NBA 墨西哥

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