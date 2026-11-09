NBA／黃蜂神射手同部位又拉傷至少休4週 活塞杜倫回歸再等等

NBA傷兵名單持續增加，夏洛特黃蜂二年級後衛克努佩爾（Kon Knueppel）上週好不容易才復出，沒想到當天才打了6分鐘，同樣部位再度拉傷，球團宣布至少需要休養4週；無獨有偶，底特律活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）也因為腿後肌傷勢，至少得休2週。

克努佩爾原本就因左腿腿後肌拉傷缺席了整個季前熱身賽和開季前8場比賽，直到5日才迎來本季首秀，沒想到只打了6分鐘，再度傷到同一部位。在對上布魯克林籃網的比賽首節剩下6分21秒時，他持球推進過程中出現不適，隨後球出界，他露出痛苦表情，隨後走路一跛一跛，最終提前退場。

21歲的克努佩爾上季菜鳥球季表現亮眼，不僅三分球命中數領先全聯盟，年度最佳新秀票選也僅次於佛雷格（Cooper Flagg）排名第二，成為黃蜂未來重建的重要核心，因此他的缺陣也讓球隊戰力受到影響，黃蜂目前正深陷6連敗低潮。

杜倫（Jalen Duren，右）從10月份缺席至今，球團表示至少得再休息2周。 路透通訊社

另一方面，活塞也更新杜倫的傷勢狀況，他在活塞開季第二場比賽第二節受傷提前退場，至今已連續缺席7場比賽。球團表示，他目前已經可以進行籃球訓練，但還需要休養至少2週後才能重新評估，若按照預定時程，最快可能要到11月23日作客亞特蘭大老鷹時，才有機會回歸。

杜倫本季至今只打了2場，場均繳出13分7.5籃板2助攻。上季他首度入選NBA全明星賽，場均19.5分也創下生涯新高，並幫助活塞在例行賽排名東區龍頭，不過季後賽東區準決賽G7不敵克里夫蘭騎士。杜倫休賽季因合約延長問題與球團陷入拉鋸，也一度出現交易傳聞，但最終雙方仍達成共識，簽下5年、總值2億美元（約新台幣65役6598萬元）的延長合約，合約將延續到2030-31年球季。