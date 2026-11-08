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NBA／快艇開季1勝7敗交易與否引關注 英格倫透露復出進度

聯合新聞網／ 綜合報導
英格倫。 路透
英格倫。 路透

洛杉磯快艇新賽季開局陷入低潮，前8場比賽僅取得1勝7敗，近期更苦吞7連敗，讓球隊未來動向受到外界關注。不過，因阿基里斯腱傷勢尚未登場的英格倫（Brandon Ingram），近期已經開始進行5對5對抗訓練，逐漸接近復出的日子。

然而，隨著球隊戰績持續低迷，聯盟已有不少管理層人士認為，快艇可能在交易截止日前成為主要賣家，透過交易資深球員調整陣容。

英格倫上季效力多倫多暴龍期間，遭遇阿基里斯腱部分撕裂傷，至今仍處於復健階段。雖然目前已經恢復5對5訓練，但球隊尚未訂出明確的復出時間表。

談到自己的恢復進度，英格倫表示，現階段最重要的是重新適應球場上的各種動作，確保身體能夠承受正式比賽的強度。

「等我覺得自己準備好了，就會回到球場。我還需要進行更多5對5訓練，重新找回在場上活動的自在感，包括跳躍，以及過去比賽中經常做的那些動作。」英格倫說，「這還需要一點時間。」

儘管尚未正式披上快艇戰袍出賽，英格倫對球隊未來仍抱持樂觀態度，認為隨著傷兵陸續歸隊，快艇有機會展現不同的面貌。

「史特魯斯（Max Strus）回來後，對球隊產生了很大的影響，讓我們變得更好。尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser）也快回來了，接下來還有其他球員會陸續復出。」英格倫表示。

他認為，快艇目前的困境並非完全沒有解決方法，只要陣容逐漸恢復完整，球員之間的配合也會有所改善。

「當所有人都到齊，我相信我們能夠磨合得很好，表現也會比現在更好。其實我們輸掉的這些比賽，很多場都還有競爭力，只要修正一些錯誤，就有機會把那些比賽贏下來。」

不過，快艇開季1勝7敗的慘澹戰績，已經讓外界開始討論球隊是否應該提前調整方向，甚至在交易截止日前出售部分即戰力。

據了解，NBA多名球團管理層人士認為，快艇很可能成為本季交易市場上的主要賣家，尤其球隊目前擁有多名合約即將到期的資深球員，能夠提供其他爭冠球隊補強所需的戰力。

其中，鄧恩（Kris Dunn）、瓊斯（Derrick Jones Jr.）、洛培茲（Brook Lopez）與史特魯斯，都將在本季結束後合約到期。這4名球員的合約金額介於560萬至1660萬美元之間，對於希望在季中補強的球隊而言，相對容易透過交易取得。

更重要的是，這些球員都具備一定的實戰經驗，有能力立即加入季後賽競爭球隊的輪替陣容，因此可能吸引其他球團詢價。

甚至連八村壘也是值得關注的交易人選。他本季年薪為1400萬美元，下季則擁有同樣價值1400萬美元的球隊選項。由於八村壘具備外線投射與得分能力，加上合約金額相對合理，對於需要補強鋒線火力的球隊而言，具有一定吸引力。

此外，英格倫與比爾（Bradley Beal）下季都握有球員選項，2人本季也都尚未出賽，持續受到上季留下的傷勢影響。目前尚不清楚英格倫與比爾未來是否打算執行球員選項，這也讓快艇的薪資結構與後續陣容規劃增添變數。

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