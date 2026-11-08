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NBA／評論波爾辛吉斯離隊挨轟冷血 格林怒嗆球迷「斷章取義」

聯合新聞網／ 綜合報導
格林不滿自己受訪內容遭球迷斷章取義。 美聯社
格林不滿自己受訪內容遭球迷斷章取義。 美聯社

日前受訪時提到波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因健康問題決定暫別籃壇，可能就此結束NBA生涯，格林（Draymond Green）認為球隊已經向前看，甚至以「別為變壞的牛奶煩惱」形容現況，然而這一句比喻的話卻遭到部分球迷批評缺乏同理心。

面對外界質疑，格林隨後在社群平台反擊，強調自己的言論遭到斷章取義，他的原意並非是要責怪波爾辛吉斯，而是希望勇士能夠專注於現有陣容，繼續向前走。

「對所有只看被剪輯引言的笨蛋們，我來幫幫你們。閱讀是基本功，只看引言卻不看上下文，那就是愚蠢。」格林寫道。

格林還附上原始訪問內容截圖，強調自己從頭到尾都沒有責怪波爾辛吉斯，只是在說明勇士如何因應突如其來的陣容變動。事實上，格林當初在受訪時曾提到，波爾辛吉斯原本是勇士重要的戰力規劃之一，隊友都知道他的能力，也相信他能為球隊帶來幫助，但如今發生的狀況讓大家都不可能一直等待他回歸。

「大家都認為他能幫助球隊嗎？當然，我們知道他是什麼等級的球員。但我不認為現在有人會一直坐著，等他哪天重新走進休息室。所有人的心態都已經向前看了。」格林表示。

面臨如此窘境的勇士確實也開始適應缺少波爾辛吉斯的情況。球隊雖然開季苦吞3連敗，但隨後殺出一波7連勝，成為自1950-51年賽季塞爾蒂克以來聯盟首支在開季吞下0勝3敗後連拿7勝的球隊。

波爾辛吉斯今年6月才與勇士簽下2年總價4000萬美元的延長合約，現階段球團也開始評估如何運用他的合約尋求交易。

其中一大誘因莫過於，波爾辛吉斯下個賽季的合約保障金額僅有300萬美元，這對於希望清理薪資空間的球隊來說，可說是相當具有吸引力的籌碼。

不管如何，正如格林所言，勇士今年賽季基本上就是要以現有陣容打天下，總管鄧利維（Mike Dunleavy）也已經說明波爾新吉斯的情況，並要求大家將注意力重新放回比賽。

「球隊告訴我們，接下來就是繼續往前走。需要處理的事情，球團會負責處理，你們只要專心打球就好。」格林說。

除了考量波爾辛吉斯的交易可能性，勇士眼前仍在期待巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）能在賽季後段回歸。格林也強調，面對波爾辛吉斯的離開，球隊不是否定他的貢獻，而是必須將心力放在現有球員身上，透過新的輪替組合延續競爭力。

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