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NBA／自易建聯之後等了15年！ 楊瀚森12分10籃板寫中國球員新紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
楊瀚森對馬刺攻下12分10籃板，創NBA生涯新高，成為2011年易建聯後首位在NBA單場繳出兩雙的中國球員。 美聯社
楊瀚森對馬刺攻下12分10籃板，創NBA生涯新高，成為2011年易建聯後首位在NBA單場繳出兩雙的中國球員。 美聯社

拓荒者今日雖在主場對馬刺吞下大敗，然而來自中國的楊瀚森把握打滿第四節垃圾時間的機會，交出12分10籃板的成績單，成為自2011年的易建聯之後，近15年來首位單場拿到「雙10」的中國球員。

楊瀚森在2025年選秀首輪第16順位被灰熊隊選中後交易至拓荒者隊，本賽季開始前，總教練諾里（Mika Nori）就把楊瀚森放在一個相對明確、卻並不輕鬆的位置上：「球隊計劃採用較長的人員輪替，前八人相對固定，第九、第十人則另有競爭。」

楊瀚森因此幾乎只有在威廉斯（Robert Williams）、克林根（Donovan Clingan）缺陣期間才有機會上場，開季至今的比賽也可以映證這點；開幕戰對太陽，楊瀚森打了12分鐘，獲得5分3籃板；隨後對國王、對湖人都沒有獲得出場機會，直到面對爵士才又上場13分14秒，拿到6分5籃板，其餘基本上都是打個幾分鐘跑跑龍套。

楊瀚森對馬刺攻下12分10籃板，創<a href='/search/tagging/2/NBA' rel='NBA' data-rel='/2/90885' class='tag'><strong>NBA</strong></a>生涯新高，成為2011年易建聯後首位在NBA單場繳出兩雙的中國球員。 美聯社
楊瀚森對馬刺攻下12分10籃板，創NBA生涯新高，成為2011年易建聯後首位在NBA單場繳出兩雙的中國球員。 美聯社

今日賽前，由於威廉斯「背靠背」休兵，拓荒者禁區人手相對欠缺，主帥透露將會給楊瀚森足夠的上場時間，另外他也在受訪時談到，「楊瀚森最重要的一點是大場面完全不會怯場。一旦上場，他能夠拉開空間，給對手製造防守壓力。大家都心知肚明，你要想方設法把溫班亞瑪調離籃下，我覺得楊瀚森有能力做到這一點。」

楊瀚森此戰上場時間達到26分鐘，遠超他例行賽平均出賽時間，而他過去在例行賽單場得分和籃板最高分別是9分、5個籃板，今天一口氣把得分推到12分、籃板推到10個，雙雙寫下生涯新高。身為目前唯一一位站在NBA賽場的中國選手，楊瀚森今天算是把握住機會表現，有助於留給教練團不錯的印象，往後勢必有望獲得更多重用。

NBA 楊瀚森

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