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NBA／亞歷山大只打三節輕鬆拿30分 雷霆痛宰巫師39分

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大只打三節輕鬆拿30分。 美聯社
亞歷山大只打三節輕鬆拿30分。 美聯社

雷霆儘管陣中多名主力因傷缺陣，仍展現強大攻守實力。當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天面對巫師僅打三節就攻下30分，帶領球隊以114比75狂電巫師39分，收下4連勝。

自從霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）、華勒斯（Cason Wallace）三大主力都因長期傷勢無法出賽後，雷霆還是展現競爭力，在最近7場比賽拿下5勝，戰績提升至8勝2敗。

除了亞歷山大的30分，麥肯（Jared McCain）也貢獻19分，新秀中鋒瑪拉（Aday Mara）繳出18分8籃板3阻攻的優異數據，儼然成為雷霆禁區的新支柱。

值得一提的是，兩隊前一天都才剛打完NBA盃賽事，在背靠背出賽的情況下，雷霆卻絲毫沒有受到體能影響，反而從開賽就掌握比賽節奏。雷霆上半場投籃命中率達到50%，其中麥肯攻下17分、亞歷山大貢獻16分，幫助球隊在中場休息時取得57：36的21分領先。

相較之下，巫師開局便陷入嚴重的投籃低潮，前7次出手全部落空，遲遲無法找到進攻手感，也讓雷霆得以逐漸拉開比分。巫師前2節則是52投僅15中，投籃命中率低至28.8%，不論外線或禁區進攻都難以突破雷霆防線。

進入下半場後，雷霆持續擴大領先優勢。三節打完已經拉開31分優勢，陸續將主力休兵，第四節也淪為垃圾時間。

巫師主控楊恩（Trae Young）此役遭到雷霆嚴密防守，全場6投僅1中，只拿下4分，未能在昔日家鄉球迷面前繳出理想表現。

狀元郎迪班薩（AJ Dybantsa）攻下全隊最高19分，薩爾（Alex Sarr）15分14籃板，兩人成為巫師陣中少數表現較為穩定的球員。至於戴維斯（Anthony Davis）則是缺席比賽。

巫師團隊投籃命中率只有29.6%，三分球更是43投7中，命中率僅16.3%；單場僅攻下75分，創下本季聯盟單場最低得分紀錄。巫師吞下近期3連敗，戰績下滑至4勝6敗。

這場比賽場邊也出現一位重量級嘉賓。名人堂傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）因參加生日派對來到奧克拉荷馬市，還特別坐在場邊觀賞比賽，成為場外另一項焦點。

艾佛森坐在場邊觀賞比賽。 路透
艾佛森坐在場邊觀賞比賽。 路透

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